Familjen Olert i Söråker: "Det känns som en vinstlott att vi bor här"

TV: Häng med in i det vackra 1800-talshuset i Söråker.

Så gnistrande som januarisolens strålar kan vara är de just den dagen vi träffar Pär och hans dotter Moa. Huset som byggdes någon gång under slutet av 1800-talet ser ut som i en dröm. Den stora trädgården gör att huset får den rymd det behöver. De gigantiska björkarna ramar in och sätter ännu mer charm till familjen Olerts hem.

–När vi köpte vårt första hus, ett riktigt renoveringsobjekt i Bjästa nära Örnsköldsvik. Gjorde vi om allt. Så därför när vi sökte bostad här i hemtrakterna ville vi hitta ett hus som vi bara kunde flytta in i direkt. Vi var så less på att renovera, säger Pär.

Det var för nästan 10 år sedan nu och de ångrar sig inte en sekund, trots att huset ligger ett stenkast ifrån Pärs föräldrahem. Närheten till far- och morföräldrar för dottern som snart fyller 10, har bara varit till fördel. När Moa får frågan om var hon ska bo när hon blir stor blir svaret kort och bestämt:

– Här!

Utsikten från övervåningen där alla sovrum finns är vidsträckt. Man ser slalombacken på Södra berget i Sundsvall och att bergen böljar sig inåt i landet. På himlen går flygplanstrafiken till och från Midlanda där Jeantte arbetar.

Det är många fönster och stora rum vilket gör att ljuset lätt hittar in. Det skulle kunna vara ett litet problem i vardagsrummet där familjen gärna spenderar sin tid.

– Jag är en riktig tekniknörd, vi satte upp en projektor och en duk i stället för en tv, men ljuset från fönstren har jag fixat med mörkläggningsrullgardin, säger Pär.

Ljudet är givetvis surround och när Pär startar en film dundrar det till i hela rummet och han ler från öra till öra. Moa också, eftersom det mest blir tecknat och filmer för hela familjen.

Katten Svinto hoppar upp till dem i soffan och vill också vara med. Namnet stämmer inte med mjukheten på pälsen men på kattens jämngrå färg.

– Han är 13 år gammal och han såg ut som en liten Svintotuss när vi fick honom, säger Pär och skrattar.

I entrén möts man av en värmande brasa, som mest är till för mysfaktorn och för att värmen blir extra skön.

– Själva huset värms upp av markvärme men tidigare eldade man. Kvar från den tiden är kakelugnar i nästan varje rum, en del riktigt vackra men det är några som vi inte riktigt vet om vi gillar ännu, säger Pär och klappar lite på en grönmelerad pjäs som står i tv-rummet uppe.

Här finns Moas sovrum. Färg och form har fått dominera. Tapeterna har hon sjäv valt och hon gillar rosa och turkost. Den lyser upp så att man blir glad. Det smarta armeringsnätet som hänger på väggen fungerar som en stor tavelram där många fina foton sitter kors och tvärs fastsatta med klädnypor i trä.

– Här är min walk in-closet, säger Moa och visar in till en del av en kattvind som de inrett smart och mysigt.

På väggen sitter röda klättergrepp som är välanvända av Moa och hennes kompisar.

Ordning och reda är det även i Pärs kontor som även det ligger på övervåningen.

– Nu sitter jag väldigt sällan här, jag försöker jobba klart allt från mitt nya kontor på Lenars Bild i Timrå. Jag fick tillgång nu i januari och jag öppnar ateljén i februari.

Vad har du för planer för att sätt din prägel på den anrika ateljén?

– Jag kommer att låta kunden få önska mer och jag ska ta mig an det här med mitt driv och tänka i nya banor. När jag ser framåt så önskar jag kunna anställa en person eftersom jag samtidigt vill fortsätta med andra fotouppdrag, som jag livnärt mig på fram tills nu.

Och Pär har fler ideér i skjortärmen som han inte riktigt vill berätta om ännu.

Trädgården består av en gigantisk gräsmatta. När familjen flyttade in var det en äng men Pär och Jeanette bestämde sig för att klippa. Och Pär klippte, och klippte, och klippte.

– Jag vet inte hur många timmar jag har spenderat på en åkgräsklippare. Så fort det blev fint väder, var det dags att klippa igen. Men i fjol slog jag till. Jag köpte en robotklippare och jag har nog aldrig känt att jag spenderat pengar så rätt någon gång tidigare, säger Pär.

Det senaste renoveringsprojektet är ett rum till lilla Ellie som bara är tre månader gammal. Det är ytskikten som Pär gillar att ta tag i.

– Det som går fort och det som syns snabbt tycker jag är kul att göra, men allt underarbete tycker jag är riktigt tråkigt, då har jag svårt att motivera mig.

De har byggt en stor altan mot söder med varmt bubbelbadkar. En del har de glasat in till en punschveranda med husets gamla fönster. Det har blivit familjens favoritrum på sommaren, där sena kvällar kan njutas med vänner, länge i solnedgången.

Trivs ni bra i Söråker?

– Ja, vårt hus ligger nära centrum så vi har gångavstånd till allt i byn. Moa går själv till skolan, så det är jätteskönt. Det bästa med vår stora gård är att man kan dra ihop ett stort gäng och umgås här på sommaren, säger Pär och slår ut med armarna.

