Följ med hem till Dick Bewarp och cowboykåken i Mårdsjön: ”Det stod mellan Alaska och Norrland”

En bil passerar förbi på grusvägen ovanför timmerhuset i Mårdsjön, tre mil norr om Stugun. Den stannar, och backar. "Det är turister", säger Dick Bewarp, som precis slagit sig ner i den gamla gungstolen på verandan. Han reser sig och vandrar bort mot bilen som nu rullar ner längst vägen mot huset. Han talar artigt med alla som kommer förbi och är intresserade.

Varför byggde du huset just här, i Mårdsjön?

– ­Jag tror att jag hade någon slags äventyrslust inom mig. Min grabb är så stor nu, så han klarar sig själv, vilket innebär att jag kan göra lite som jag vill. Jag ville ut i skogen, långt ut i skogen. Och jag ville skaffa långt skägg och motorsåg. Då kommer ju timmerkåk ganska naturligt också.

Men varför fastande du för just den här platsen?

– När jag köpte marken stod det ett gammalt slitet 40-tals hus här. Det viktigaste var att det fanns tillgång till vatten och el. Jag struntade i hur det såg ut, för jag visste ganska tidigt att jag skulle riva de befintliga huset och bygga någonting nytt. Det intressanta var att börja rita på den nya kåken.

Hade du någon erfarenhet av att bygga hus innan?

– Nä, aldrig. Eller i träslöjden i skolan, när man var femton. Visst, man har väl hamrat lite ibland, men jag har aldrig byggt någonting riktigt.

Vart börjar man?

– Det var en utmaning. När jag väl bestämt mig för att bygga kåken själv var det bara att börja plugga. Jag kollade filmer på youtube, hängde i byggforum på nätet och frågade alla grannar som är snickare. Så jag pluggade mycket, och läste väldigt mycket från USA. Köpte massvis med böcker om hur man timrar och tog till mig all kunskap som fanns. Sen behöver man såklart en budget också, man kan inte bara bygga utan pengar. Men jag hade allt sånt klart eftersom jag hade sålt villa i stan.

Hur är det att arbeta med timmer?

– Första frågan var, hur får jag bort barken? Det började med att jag köpte en barkspade och barkade av för hand. Men jag insåg snabbt att det var alldeles för jobbigt och tog alldeles för lång tid. Så jag fick hitta nya sätt att arbeta på. Men det tog mig cirka två timmar att barka av en stock och ett år att barka allting.

Men hur kom idén om att bygga just ett timmerhus?

– För att jag tycker att det är lite fräckare än lösvirkeshus. Sen gillar jag det amerikanska, eftersom att jag bott i staterna under några år. Och sen tycker jag om Alaska och vildmarksstilen. Vildvargen. Jag tycker att ska bygga någonting, så bygg någonting som du verkligen vill bygga. För mig så var det timmer som gällde. Jag tycker att timmerkåkar är det snyggaste som finns. Sen fanns det en drivkraft i att det här är ett ställa jag ska bo på när jag blir gammal. Det här är pensionen liksom.

Hur stort är huset?

– ­Det är alldeles för stort. Nä, men det är 128 kvadratmeter i bottenplan och 64 kvadratmeter på ovanplan. Vad är det, 192 kvadratmeter? Ja, nästan 200 kvadratmeters boyta. Sen är det nästan 300 kvadratmeter om man räknar med verandan som har tak. Det var faktiskt farsan som lurade mig lite. Han sa att om du ska bygga någonting, så bygg stort. Släng in massa sovrum, snåla inte. Det är lätta att slänga in ett extra rum när man sitter och skissar i datorn, men sen att bygga på riktigt, det är jobbigare.

Är huset helt klart?

– Ja, hundra procent. Det finns inte en list kvar som jag behöver sätta upp. Det kände jag som en motivation när jag byggde, att göra det helt klart. Man har hört så många storys om folk som bygger och blir helt knäckta på slutet och sen orkar de inte slänga in de sista golvlisterna på slutet. Listerna kanske kommer in efter tre år, eller nått. Jag ville att allting skulle vara klart innan jag flyttade in.

