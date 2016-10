Huspriserna i Västernorrland ökar mest i landet – och allra mest i Härnösand

Läs mer: Här är de tio dyraste villorna – kommun för kommun: "Det har hänt jättemycket på marknaden"

Västernorrland är det län i landet det huspriserna ökat allra mest under det senaste kvartalet. Lantmäteriets statistik visar på en ökning med åtta procent under perioden kvartal två till kvartal tre, vilket kan jämföras med tre procent i riket i stort. Västernorrland följs under kvartalet av Dalarna och Kalmar län på sju respektive sex procent.

Henrik Roos, chef för sektion Fastighetsekonomi på Lantmäteriet, förklarar att Västernorrland av tradition är ett län där fastighetspriserna ligger lågt. Länets siffror dras framåt av de lite större städerna med en högre befolkningstäthet, där Sundsvall ligger i toppen.

– Det är de städer som i huvudsak drar statisken framåt. I Sundsvall har vi en ökning på åtta procent, i Örnsköldsvik ligger ökning på sju. Men även Härnösand och Kramfors har gått bra under den senaste tiden. Det är faktiskt bara Timrå och Ånge som går bakåt, säger han.

Ser man statistiken i ett längre perspektiv är Västernorrland inte lika anmärkningsvärd som region utan placerar sig med en ökning på 11 procent nära riksgenomsnittet som ligger på tio. Något som ger länet en åttonde plats bland länen. I topp ligger Gotland och Jämtland som båda ökar med 13 procent under perioden.

Den kommun som sticker ut allra mest i länet är Härnösand som under kvartalsperioden ökat med hela 18 procent. En dubbelt stor ökning jämfört med länstvåan Sollefteå som ökat med nio.

Ulf Ögren har arbetat som mäklare i 40 år i Härnösand och berättat att han själv funderat över den prisökning han sett under senare tid.

– Största anledningen tror jag ligger i tillgång och efterfrågan. Det har varit brist på villor i Härnösand och det medför en naturlig prisökning när objekten väl kommer ut. Samtidigt har Härnösand legat lågt jämfört med våra grannstäder Sundsvall och Örnsköldsvik. Det medför att prisökning förstärks ytterligare, säger han och fortsätter:

– Ser man till totalmarknaden så finns det en generell brist på bostäder i Härnösand. Vilket får till konsekvens att det blir många som väntar med att flytta, det är många äldre som stannar kvar i sina fina villor helt enkelt därför att de har svårt att hitta alternativ. När de väl lyckas hitta något och deras villor kommer ut på marknaden blir det budgivning.

Även Ester Hemström som arbetar som mäklare på Mäklarhuset är inne på att bristen bidrar till den kraftiga prisökningen.

– Även vi har märkt av den kraftiga prisökningen. Dels är det ett gynnsamt ränteläge just nu, men det har också på senare tiden blivit lite lättare för äldre att hitta andra boenden. Detta gör att attraktiva bostäder kommer ut på marknaden. Sedan är det många barnfamiljer som väljer att flytta till Härnösand då de upptäckt att staden har bra skolor och andra fina möjligheter de eftersöker. Vi hoppas att den här trenden fortsätter.

Prisförändring i procent senaste kvartalet:

Härnösand: 18%

Sollefteå: 9%

Sundsvall: 8%

Örnsköldsvik: 7%

Kramfors: 7%

Timrå: -3%

Ånge: -5%

Totalt: 8%