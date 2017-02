Ikeas inredningschef byggde ut villan: "När vi flyttade in var det mesta i original från 1957"

TV: De byggde ut och fick ett stort och härligt vardagsrum – häng med på rundtur i huset:

I Bydalen hittade hon och sambon Johan Näslund ett stort hus med renoveringsbehov. De sålde lägenheten och valde bostadsområdet där många av deras vänner fanns. Närheten till skola och läget på huset spelade också stor roll.

– När vi flyttade in var det mesta i original från 1957, så det är under process, säger Frida och visar innerdörrarna i hallen som de valt att spara.

De har fått sätta stilen med mixen mellan det gamla och det nya. Ljuset flödar in från flera stora fönster i det utbyggda vardagsrumme där utsikten nu fick komma till sin rätt. De extra kvadratmetrarna gjorde mycket för rymden i rummet och det stora efterlängtade matsalsbordet fick sin plats.

– Vi funderade och ritade utbyggnaden själva, jag fick hjälp av en kollega med den exteriöra ritningen, här på kortsidan är det förberett för att kunna bygga en balkong, men det är ett framtida projekt, berättar Frida.

Att sitta ner är inte riktigt hennes grej. Efter jobbet väntar matlagning, barnens aktiviteter följt av kvällsbestyren innan Noa och lillebror Tim somnar gott i sina rum. Då när det är tyst i huset och diskbänken är tom och avtorkad kan hon sätta sig ner i fåtöljen en stund.

– Då tar jag Ipaden och kollar mejl eller ser en serie, jag tycker om att sitta i den här det här hörnet.

Den speciella lampan som står bredvid fåtöljen och ser ut som stora tändstickor är egentligen en jullampa från Ikea.

– Jag gillar den och tycker att den funkar att använda året runt, säger Frida.

Vilken möbel är du mest nöjd med?

– Det är vitrinskåpet som är min favorit, här förvarar jag alla fina glas, de används i vardagen. De låga glasen är de senaste inköpta och ur dem dricker jag gärna prosecco.

Frida började sommarjobba på Ikea som 18-åring och lärde sig allt om att sälja sängar. Efter sommaren erbjöds en heltidstjänst, och än idag efter sexton år stortrivs Frida.

– Innan vi fick barn reste jag mycket och var projektledare runt om i Sverige där vi startade upp varuhus, berättar hon.

I dag är det inte så viktigt vilken avdelning hon är på utan att hon får möjligheten att arbeta med en grupp människor och utveckla dem.

Vad kännetecknar en bra chef för dig?

– Att vara närvarande på jobbet, ställa tydliga krav över vad som förväntas av medarbetaren och att lyssna och känna in människor, alla är unik och har olika behov och det tycker jag är spännande, svarar Frida.

– I svåra frågor använder jag magkänsla och sunt förnuft, då brukar det mesta lösa sig. Jag har väldigt sällan långt ifrån beslut till handling och jag tycker att det är spännande att lära känna människor och gräva ner mig lite i dem, säger Frida.

Entréplanet är stort nog för de fyra familjemedlemmarna idag. Dock finns en lika stor yta en trappa ner. Ett gästrum, en stor tvättstuga, och ett perfekt framtida lekrum för killarna när de känner att de vill flytta ner.

– Det är viktigt att det är funktionellt när man har barn, att man kan känna att det går att leva. Soffbordet till exempel är av marmor och här har det dansats, berättar Frida och skrattar.

Både Johan och Frida är inredningsintresserade och pratar igenom köpen tillsammans. De blandar och mixar stilar och väljer sådant de gillar. Det är arvegods blandat med möbler de samlat på sig under de femton år de varit tillsammans. Och givetvis en hel del från Ikea.

– Vi har hunnit avverka några lägenheter nu men vi har aldrig haft jättemycket på väggarna och inte heller en massa saker, så det här är vår stil. Möblerna syns och kommer fram när det inte är så mycket runt omkring, säger Frida och förespråkar ordspråket "less is more".

De tycker om att inreda med detaljer och Frida använder ofta en accentfärg för att hålla ihop tonen i rummet. Hon visar oss sovrummet där de nyligen målat om.

En vit fluffig fjäderlampa hänger över sängen i sovrummet.

– Den ger ett varmt sken men är kanske inte den bästa städbelysningen. Det kändes så himla konstigt att måla över det vita, men vi är nöjda över att vi vågade måla hela rummet i matt mörkgrå färg, vi sover så gott här, säger hon och ler.

HÄR ÄR FRIDAS TRENDSPANING FÖR VÅREN:

► Naturmaterial som rotting, kork, läder och trä kan jag avslöja är hett.

► Mycket färg i 70 talets anda som mörkgrönt, mörkblått, gult och även i en hel del mönster.

► I textilier kommer mycket inslag av sammet i både soffor och fåtöljer.

