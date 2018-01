Isabelle McAllister om att välja rätt matta för rummet: "Det kan bli en skön kontrast"

Ljuddämpande och välkommet värmande. Ibland som skydd för ömtåliga golv och andra gånger som ett helt eget konstverk i egen majestät. Mattan är en inredningsdetalj som präglar våra rum och skapar hemtrevnad. För inredningsexperten och tv-profilen Isabelle McAllister är den pricken över i och en självklarhet när hon inreder ett rum.

- Jag gillar att leka med mattor, att lägga dem lager på lager eller låta mattan ta plats mitt på golvet. Jag kan även tänka mig att hänga upp den på väggen om jag tycker riktigt mycket om den. Men framför allt tycker jag att mattan kan bli en skön kontrast till resten av rummet, säger Isabelle McAllister och förklarar:

- Om du har bohemisk stil hemma kan det vara jättefint att ha en striktare matta. Om du i stället har stilrent och stramt kan en lurvig matta mysa till det och skapa en fin kontrast.

En kombination som däremot inte blir så bra är en riktigt mörk matta mot ett ljust golv.

- Det är lätt att det ser ut som en stor fläck på golvet. Försök hellre hitta en matta som går ton i ton.

Isabelle är känd för att älska färger i sin inredning och det gäller även för mattor. Men det betyder inte att de måste ha starka färger.

- Säger man färg är det lätt att man tänker knallorange eller illgrönt, men en färg kan ju även vara dov. I stället för kolsvart kan du ta en mörkt grå eller mörkt brun och istället för kritvitt en off white eller beige. Smutsiga pasteller håller också alltid i längden. Det blir mjukt och välkomnande. Det är jättefint att våga ha en ton på mattan och sedan plocka upp den i soffkuddarna.

Även om Isabelle inte gillar att ställa upp pekpinnar så har hon några goda råd när det gäller mattor. Till exempel att välja den större mattan till soffan och matbordet. Under matgruppen ska mattan vara så stor att stolarna står kvar på den när de är lite utdragna och likadant i vardagsrummet – ställ halva soffan på och låt mattan sticka ut lite på sidorna. Då skapar du fina rum i rummet. Med det sagt lämnar hon ändå en brasklapp:

- Jag tycker att man ska våga testa sig fram. Det kan faktiskt vara så att det blir mysigt ändå även om det inte är perfekt enligt regelboken.

Isabelle är ett stort fan av återbruk och älskar att fynda på loppisar och auktionssajter. Det gäller såväl möbler och inredningsprylar som mattor.

- Själv har jag hittat flera jättefina gamla kelimmattor på Auktionsverket och lämnat in dem för att korta ner dem i den storlek jag vill ha. Även trasmattor går att fynda för ingenting på loppisar. De kan bli jättefina om man till exempel lägger flera stycken omlott på golvet.

Isabelle har gjort sig ett namn som inredare av barnrum i bland annat Svt:s "Fixa rummet". Hon tycker att mattan har en självklar plats även i barnens rum, men att man ska skippa den med en bilbana som är så plastig att den gör ont mot bara knän. I stället bör man satsa på en skön ullmatta som kanske inte främst är tänkt till barnen.

- Överlag tycker jag att barnrumstänket är alltför barnsligt. Det är bättre att satsa på mattor och möbler som håller över tid så kan detaljerna vara lite barnsligare istället.

Men tänk på att inte välja en alltför långhårig matta i barnens rum.

- Jag har en luddig matta i mina barns rum och det är som vända på en skattkista varje gång vi städar. Det rasar ut legobitar och småprylar. Så mitt råd blir att välja en matta som funkar både för legobygge och kullerbyttor men som har halvlång lugg i någon härlig dov färg.

Under 70-talet syntes heltäckningsmattan i varje hem. Fast det var knappast någon som saknade dessa murriga, nålfiltsliknande mattor när de väl hade fasats ut. Men så, för några år sedan, började heltäckningsmattorna komma tillbaka, nu i ett helt nytt skick och med helt nya kvaliteter. Borta är de ilsket stickiga mattorna och i stället kommer det luddiga, mjuka mattor med känsla av lyxigt hotellrum eller klädkammare. Dessutom har det blivit enklare att hålla heltäckningsmattorna rena och fräscha med dagens dammsugare, nya rengöringsmedel eller till och med genom att anlita företag som kommer hem för att rengöra mattan.

- Den typen av tjänster finns även för stora, vanliga mattor som är svåra att rengöra själv. Det är himla praktiskt att anlita någon som kommer hem och gör det jobbet åt en någon gång per år och det kostar inte så farligt mycket, säger Isabelle McAllister och fortsätter:

- Ett bra tips när du lägger in en heltäckningsmatta är att först lägga in en undermatta, en slags gummimatta, som både skyddar golvet under heltäckningsmattan, isolerar och ger ett mysigt gung i mattan.

Är du sugen på att testa heltäckningsmatta men är ändå tveksam? Då kan du gå en gyllene medelväg. De flesta heltäckningsmattor kan du nämligen få tillskurna i vilket mått du vill.

- En kul idé är att skära till en stor, nästan heltäckande matta, men lämna 50 cm intill väggarna. Eller varför inte låta klippa till en stor matta i en rund eller oval form? Då får du en unik matta som är enklare att ta ut och rengöra, säger Isabelle McAllister.

Isabelles bästa tips

Våga testa begagnat! Att producera mattor och andra textilier påverkar miljön rejält. Därför är det bättre att välja begagnat. Dessutom är det kul att fynda second hand.

Om den begagnade mattan inte passar i storlek kan du lämna in den och låta klippa till den i rätt form och få den fållad runtom.

Sugen på heltäckningsmatta men inte säker på om du vill gå "all in"? Måttbeställ en matta som slutar några decimeter från väggen i rummet och låt sy en langettkant på den. Då får du samma känsla som med heltäckningsmatta men blir mer flexibel.

Tänk kontrast! Om du har bohemisk stil kan det vara fint att ha en striktare matta för kontrastens skull. Har du istället stilrena lädersoffor kan en lurvig matta mysa till det och skapa en fin kontrast.

