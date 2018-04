Johanna lämnade Göteborg för Ljungaverk – har renoverat 50-tals hus till tidstypisk retropärla

Att komma hem till Johanna Malmquist och Daniel Olsson är som att kliva rakt in i 50-talet. Varje rum är omsorgsfullt renoverat med en tidstypisk känsla som ramar in "egnahemshuset" från 1957 på bästa sätt.

– Många tycker att det är som att gå in hos en farmor, här är ganska plottrigt – men mysigt, säger Johanna.