Kjersti bytte Oslo mot Sundsvall – inreder stilsäkert i svart och vitt

Högst upp i den helt nyrenoverade villan på Östra Långgatan bor Kjersti hennes man Örjan och yngsta dottern Andrea i en stor fyra på 146 kvadratmeter. Huset som byggdes 1913, är för de flesta känt som Anna-Karins dansstudio.

Höstsolens varma strålar har gott om plats att ta sig in genom de stora spröjsade fönstren. Takhöjden är närmare tre än två meter och de nyslipade trägolven knarrar mysigt. Rummen är stora och luftiga och tre välbevarade kakelugnar är som vackra smycken i hemmet.

Kjersti tycker om kontraster, svart mot vitt och mörkt trä för att bryta av och få in en naturligare och mjukare känsla. Varje rum går i ton med varandra och hemmet inger ett lugn.

– Jag tycker att det ska vara vilsamt när man kommer hem. Här i vardagsrummet spenderar vi mycket tid och ser på tv tillsammans, säger Kjersti.

Sofforna är från Ikeas Ektorp-serie men klädseln är köpt på nätet. Det vita linnetyget gör hela soffgruppen mer exklusiv. I sovrummet hänger ett stort fotografi på en kvinnas rygg och ett rep är virat runt henne och hon håller om sitt huvud. Den snirkliga handskrivna texten säger: "The struggle is part of the story"

– Den bilden betyder mycket för mig, livet kan man inte ta för givet, det gäller att leva varje dag, säger Kjersti med allvar i rösten.

Kjersti är född i Norge och har hela sin släkt och många kära vänner där. I framtiden, när Andrea gått ur skolan, finns det en liten längtan att flytta tillbaka. Men det får tiden utvisa.

– Jag trivs i Sundsvall. Storleken på staden är precis lagom och det öppnar så många bra restauranger. Sundsvallsborna har äntligen börjat gå ut och äta, det tycker jag är kul. När jag flyttade hit från Oslo gav jag staden två år, nu har det gått mer än 25 år, säger Kjersti och skrattar.

I det gamla huset finns vita spegeldörrar lite varstans. I sovrummet leder de till varsin walk-in-closet. I Kjertis hänger hennes bunad ( norska för landskapsdräkt) längst fram. Den fick hon av sin mor när hon konfirmerade sig.

– Hon arbetade med den i tre år innan den var klar, den är ett kärt minne av min mamma som inte finns i livet idag. Jag hänger den alltid närmast ifall det börjar att brinna då hinner jag ta den och springa, säger Kjersti.

Hon har alltid gillat vitt och svart och det mesta av inredningen har familjen haft i många år. För ett och ett halvt år sedan valde de att flytta från radhuset i Granloholm där takhöjden var betydligt lägre.

– Här blir alla möbler och saker så små. Därför är det viktigt att satsa på detaljer som är riktigt stora, till exempel drömfångaren i sovrumsfönstret. Den fungerar riktigt bra eftersom jag sover tungt hela natten, säger Kjersti.

Köket är modernt och stilrent. Lampan med industriell stil bryter av och är inköpt med tanken att den ska skapa ett coolt intryck. Matsalsbordet är gediget och för att få fram den mörka ekträkänslan har de använt ett speciellt färgat ekvax.

– Det är hemligheten bakom sänggaveln också, Jag sökte och sökte men hittade ingen gavel som var som jag tänkt mig. Då sa min man att han kunde snickra ihop en. Det blev jättebra, jag tycker om det mörka naturliga träkänslan som kom fram när vi hade vaxat den.

Vilket rum tycker du om mest i lägenheten?

– Det här, säger Kjersti och öppnar skafferidörren.

Där inne står vackra glasburkarpå vita hyllplan och på små krokar hänger tesilar, rivjärn och alla de tillbehör som kan tänkas behövas i ett kök. Skafferiet är fyllt av godsaker och torrvaror, stora kastruller och köksmaskiner.

– Alla små extra utrymmen gör att lägenheten känns som ett hus, säger Kjersti och visar oss på fler små rum.

Inspirationen till det vackra hemmet kommer mest från Instagram och några av hennes största inspirationskällor har också blivit hennes vänner. De här tre är hennes favoriter: @msangberg, @lifeandinspirationbym och @asafoton.

Nespressomaskinen brummar och ryker, det är dags för en kopp kaffe på den helt nybyggda balkongen mot söder.

– Den här platsen älskar vi. Vi har suttit här nästan varje kväll hela september, säger Kjersti, och Örjan håller med.

