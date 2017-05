Rekordmånga lägenhetsaffärer i Timrå – och nya bostäder är på gång att byggas

Det är full fart på bostadsmarknaden i Timrå kommun. Mellan januari och mars i år såldes och köptes 31 bostadsrätter i kommunen.

Det är fler än någonsin under den senaste femårsperioden i Timrå. I snitt har det sålts tio bostadsrätter per tremånadersperiod i Timrå kommun sedan 2012.

Under de fem senaste månaderna har lägenhetsaffärerna ökat i Timrå. Genomsnittskostnaden per kvadratmeter för en bostadsrätt under perioden är drygt 8 000 kronor.

Det visar siffror från Mäklarstatistik AB. Siffrorna har tagits fram av nyhetsbyrån Siren i samarbete med Journalism++.

Även byggandet av bostäder har kommit igång. I Vivstavarv så har byggandet av en huslänga med lägenheter startat. Det kommunala bostadsbolaget AB Timråbo har även långt gångna planer för ett höghus på Köpmangatan i centrala Timrå.

