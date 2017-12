Stabila priser i Sundsvall – men prisrusch på bostadsrätter i Härnösand

Färska siffror från Mäklarstatistik säger att bostadsrätterna i landet gått ner med 3,9 procent den senaste tremånadersperioden och att småhusen gått ner med 1,2 procent.

I Sundsvall har lägenheterna tvärtom stigit. Och jämfört med förra hösten är priserna nu 2,8 procent högre.

I Härnösand verkar bostadsbristen ha slagit igenom. Bostadsrätterna har i höst varit hela 36 procent dyrare än tidigare.

– Va, det är helt sjukt! Men samtidigt jättekul förstås, säger Ester Hemström på Mäklarhuset.

Hon berättar att det inte är nyproduktion som dragit dragit upp priserna, utan vanliga lägenheter som sålts.

Villapriserna i Sundsvall har under hösten legat 0,9 procent lägre än under tremånadersperioden innan. Enligt Mäklarstatistik fanns en svacka i september, men under oktober–november har priserna ökat igen.

De 158 småhus som såldes i höst gick i snitt för nära 2,4 miljoner kronor, vilket motsvarade drygt 2,2 gånger husens taxeringsvärde. Priserna är därmed 6,3 procent högre än förra hösten.

För Plus-kunder: Peab Bostad tvekar inte – planerar säljstart för bygget vid Tomtegränd