Varnar för nedfallande is från skyskrapan – men Nyberg menar att det är en "detaljfråga"

Datateknikern Urban Eklund levererar en rejäl isskrapa mot planerna på att bygga ett 38 våningar högt hus i centrala Sundsvall. Han tycker att beslutsfattarna är ute på farligt tunn is.

Eklund jobbade mellan 1978–92 vid Södra bergets tv-station under den 216 meter höga tv-masten.

– Och runt varje mast är det alltid skyltat med rasriskområde och jag minns att jag tappade en mässingsplupp från halva höjden på 110 meter och den gick rakt genom motorhuven på en Opel Rekord. Det stansades ett hål rakt genom plåten, säger Urban Eklund.

Han upplevde isproblemen som störst under senare höstdelen när årstiden övergår till vinter och även på vårkanten.

– Då rasade det isbitar hela tiden och då vill man inte vara därunder, säger Eklund.

Hur allvarliga skulle isproblemen bli för en skyskrapa på Stora torget?

– Själv skulle jag aldrig åka in dit på vintern, speciellt inte på eftermiddagarna när solen lyser på och det släpper. Det är olika beroende på väderlek, men ibland är det ju fuktigt, säger Urban Eklund.

Läs också: Ny aktionsgrupp ger skyskrapan en rejäl skrapa: "Det är okunnigt och förkastligt"

Planerna på en 115 meter hög byggnad inne i Stenstan presenterades i våras av Örnsköldsviksföretagaren Nicklas Nyberg tillsammans med arkitekten Gert Wingårdh. Men Nyberg har is i magen och känner ingen oro.

– Det där är en detaljfråga i en projektering. Det har byggts höga hus i över hundra år där det finns snö och du har samma problem när det gäller till exempel bropelarna vid Höga Kusten-bron, säger Nicklas Nyberg.

Läs också: Nyberg och Wingårdh vill bygga höghus på Stora torget: "Kyrkan kommer inte längre dominera stadsbilden"

Han menar att det här inte är en enstaka isolerad fråga utan att det finns en mängd olika riskmoment att ta hänsyn till vid ett sånt här husbygge.

– Men man bygger inte en byggnad som utgör en fara vid snö och is, utan sånt eliminerar man under projekteringsstadiet. Det här är en detaljfråga, säger Nicklas Nyberg.

Och därmed inte toppen av ett eventuellt isberg.

Läs också: Mitthems förra vd hyllar planerna på skyskrapa i centrala Sundsvall: "En briljant idé"

Urban Eklund ser tvärtom att det står en ko på isen. Han tar som exempel vintern 2014 när New York-borna var helt under isen, eftersom man hade stora bekymmer med nedfallande is från skyskrapor.

Med tanke på kopplingen till USA är steget både kort och naturligt till att att ställa en fråga på dålig engelska.

Is problem?

– Ja, det kan man lugnt säga, säger Eklund.

Hans råd till beslutsfattarna är i stället att lägga planerna på is.

Eller för att fortsätta på engelska.

Take it easy.