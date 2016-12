Yvonne inreder hela huset med 50-tal: "Köpte massor för inga pengar alls"

TV: Häng med på husesyn i 50-talshemmet:

Intresset för 1950-talsdesign fann Yvonne under gymnasieåren när en kompis visade henne en ny värld av enkla linjer, klassiska former och tidlös formgivning. De började gå på loppisar och auktioner och köpte klassiker för småpengar.

Se också: Sandra köpte missionshuset i Kovland – nu är det inrett med julkänsla: "Jag blir förälskad i gamla hus"

– Då var det inte så många som ville ha 50-talsdesign så vi köpte massor för inga pengar alls, säger Yvonne.

Det lantliga köket har inretts med 50-talsdetaljer och ett Perstorpsbord med två stolar bryter av stilen.

– Köket var så här när vi flyttade hit och det är inget man bara ändrar på i första taget.

I matrummet intill köket står Yvonnes senaste köp – en teakgrupp med åtta stolar i svart skinn som är formgiven av David Rosén. Den köpte hon av en bekant som ville göra sig av med den.

– Det var riktigt tur, Ibland är det bara meningen. Det var precis en sådan matgrupp jag hade drömt om, det var de sista möblerna som saknades till huset.

Yvonne har mängder av porslin och prydnadssaker. De är resultatet av många års samlande. En av hennes favoritdesigner, Bo Borgströms finns representerad på flera ställen i huset. Yvonne brukar gruppera sina saker och när hon vill ha förändring, byter hon ut med saker från sina gömmor. På en hylla står flera delar ur serien Indigo från Gustavsberg.

– Man brukar säga att tre blir en samling och flera ihop blir ganska fint, istället för att ha saker en och en, tipsar Yvonne.

Den blåmönstrade tapeten Bulbous från Boråstapeter, formgiven av Stig Lindberg, ger vardagsrummet en härlig 50-talskänsla. På golvet ligger en blå ryamatta och soffgruppen från Bröderna Andersson fyndade Yvonne och Thomas på en auktion i Örnsköldsvik.

– Vi hade inte ens kollat på möblerna, för vi bodde i källaren hos mina föräldrar då, men när soffan skulle ropas ut tyckte vi att den var så snygg. Jag bjöd femtio spänn och fick den, säger Yvonne och ler.

Yvonne har gjort många fynd genom åren, även om det har blivit svårare när retro har blivit allt mer populärt. Hon är van att trycka in grejer i bilen och sitta obekvämt – allt för att få hem sina saker. Sänggavlarna i gästrummet är resultatet av en av många tursamma loppisrundor.

– Det är rätt svårt att hitta sänggavlar med 105 centimeters bredd, men det gjorde vi och då fick det bli trångt i bilen.

Den vida trappen leder upp till en rymlig hallpassage. Där står en fåtölj som Yvonne har ärvt från mormor och morfar. Den tillhörande soffan står än så länge i ett förråd.

Sovrummet har inretts med orangea färger som flirtar lite med 70-talet. På väggen hänger en uppspänd gardinkappa i varma färger, det är en effektfull färgklick och ett nytt överkast från Ikea blir en kul kontrast till den annars tidsenliga inredningen. Den randiga tapeten ska ersättas med en gråmönstrad tapet, också den designad av Stig Lindberg.

– Grått och orange är ju snyggt ihop och eftersom orange har varit ganska poppis så jag har köpt på mig en hel del, säger Yvonne.

Se också: Familjen bytte vardagsstressen mot guldkantat hemmaliv

Sänggaveln fick Yvonne tag på genom att ha bevakning på Blocket,

– Jag fick meddelanden om en herrans massa sänggavlar men till slut dök den här upp, i Härnösand dessutom, säger Yvonne nöjt.

I det gamla köket på övervåningen sitter en originaltapet från 50-talet. Här förvarar hon sina saker och i skåpen finns vaser, prydnadssaker, porslin och krukor.

– När jag flyttade in i huset gick allting in, nu sväller det lite. Jag måste börja rensa och sälja av det som jag vet att jag inte kommer att använda. Det här är min pensionsförsäkring, säger Yvonne och skrattar.

I hagen ett stenkast från huset går Yvonnes tre hästar och på andra sidan gården huserar familjens två kor, en oxe och en kviga som Yvonne håller på att rida in.

– Korna är dels mina gosedjur, jag har ridit in dem och nu håller jag på att köra in dem. Tanken är att jag ska få in dem i någon slags verksamhet här på gården. Jag har drömmar om ett litet gårdsmejeri.

Hästarna är en viktig del i livet och Yvonne har funnit sin plats på jorden. En plats där både djur och 50-talet får ta plats.

– Jag längtar alltid hem och åker inte härifrån i onödan, säger Yvonne.

Se också: Hennes förfader var lokförare på Galtströms bruk på 1800-talet – nu sköter Jessica bagarstugan

Yvonne bloggar om sina 50-talsfynd på: www.50-talskeramik.se