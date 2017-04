Följ vår heta uppesittarkväll inför premiären i division 3 – vi sänder live

För Plus-kunder: Här ser du uppesittarkvällen för division 3-fotbollen – med heta gäster

På onsdag kväll den 19 april livesänds vår uppesittarkväll inför premiären av division 3-fotbollen i mellersta Norrland.

Spelare från alla lag i serien kommer att gästa oss och för Medelpads del handlar det förstås om Svartviks IF, Östavalls IF och Stöde IF.

– Den här kvällen kommer vi tillsammans med lagen att gå igenom den kommande säsongen och vad vi kan vänta oss av herrtrean i år. Det känns jätteroligt att vi kan erbjuda den här satsningen på lokal fotboll till våra läsare, säger Oskar Lund.

I sändningen kommer vi att växla mellan Sundsvall, Östersund och Örnsköldsvik, där vi har varsin studio.

Uppesittarkvällen pågår mellan klockan 19 och 21 onsdagen den 19 april.

Du kommer att kunna se sändningen om du är prenumerant eller har Plus. Att skaffa ett Plus-konto kostar en krona första månaden och därefter 99 kronor i månaden.

Du får då tillgång till allt Plus-märkt material på alla Mittmedias 20 sajter och 24 nyhetsappar (inklusive Hockeypuls och Bandypuls).