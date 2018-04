Nykomlingens rutinerade profil om derbyfesterna i trean: "Känns svinroligt"

Division 3 mellersta Norrland sparkar igång på fredagen och med fem lag (Sund, Stöde, Svartvik, Östavall och Kubikenborg) från Medelpad i serien så blir det många möten mellan lokalrivalerna den här säsongen.

Svartvik och Kubikenborgs IF möts till exempel direkt i premiären, en match som sänds på ST.nu.

Men för nykomlingen Sund väntar alltså en resa västerut till Östersund på fredagen, där Alsen väntar i premiären.

– Spännande, jag har ingen koll på dem. Det gäller att köra på och spela vårt spel och så får vi se hur långt det räcker, säger Per Nyman.

Den lokala fotbollsprofilens historia är välkänd och han valde att återvända till moderklubben under 2017 för att trappa ned satsningen efter att ha spelat i division II med IFK Timrå.

Då blev det avancemang direkt för Sund och Per Nyman, som via kvalet tog klivet upp till trean.

– Det var inte självklart att fortsätta från start, men sedan kände jag ändå att jag ville köra på när det blev klart med serien där alla medelpadslag hamnade i samma. Ett år till blir det i alla fall, säger Nyman.

Försäsongen har varit lite annorlunda än tidigare tack vare det nya upplägget för distriktsmästerskapet. Något som har passat Nyman.

– Det har varit mer tävlingsmatcher och det gynnar alla. I alla fall oss och mig, det är hundra procent roligare. Det blir en annat glöd och vinnarskallen kommer fram på ett annat sätt. Samtidigt är det inte hundra procent allvar så tränarna kan ändå laborera och testa olika spelsystem och så under DM också, säger han.

Sund har tappat fjolårets interna skyttekung Zakaria Bel Mekki, som gjorde 21 mål i serien.

- Men jag tycker att vi har fått in en bra mix av spelare. Det var oturligt att vi tappade Bel Mekki, men vi har fått in Ahmad Khreis som är en bra och rutinerad forward, säger Per Nyman och fortsätter:

– Sedan är Martin Brännström som ett nyförvärv om ryggen håller. Han var bara med på den första delen i fjol. Vi hoppas att han kan köra nu och han är en duktig fotbollsspelare som håller på division 3-nivå. Dessutom har vi fått in några yngre grabbar, som Kevin Berg från IFK Sundsvall som också är bra och gör jobbet i alla lägen.

Vad har du för förväntningar på säsongen?

- Det är en gammal klyscha, men vi ska ta en match i taget och vi ska alltid gå in för tre poäng. Jag vet inte så mycket om lagen i serien, det är väl de andra lagen från distriktet som man har lite koll på. Det ska bli spännande och roligt.

Mer om Sund IF 2018

Nyförvärv: Adrian Yman, IFK Sundsvall, Kevin Berg, IFK Sundsvall, Semir Salia, Lucksta IF, Ahmad Khreis, Kubikenborgs IF, Hussein Sharif, Tensta FC, Kasper Pedro, Kramfors-Allianssen, Faton Buzuku, Härnösands FF, Erik Bergqvist, egen produkt.

Förluster: Zakaria Bel Mekki, IFK Timrå, Mikael Edström, sabbatsår, Dennis Bergström, osäker.

Tränare: Göran Sundqvist, huvudtränare, Magnus Bild, assisterande tränare (ny från Anundsjö) Claes Nyman, lagledare, Lars-Erik Edlund, materialförvaltare, Henrik Öhman, sportchef.

Tankar inför säsongen: "Det ser väldigt spännande ut. Jag skulle bli besviken om vi inte hamnar på övre halvan av tabellen och det tror jag att Göran (Sundqvist) skulle vara också. Vi har många spelare i truppen och ett nytt samarbete med IFK Sundsvall som är nytt för i år. Det gör att spelare från oss får chansen att spela i division 4 och då behöver vi inte ha ett andralag. Vi kan låna ned fem spelare varje match, som varit på bänken eller inte fått speltid i division 3", säger Claes Nyman.