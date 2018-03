Jämförelse: Äga, dela eller hyra bil – så många tusenlappar skiljer det

Att äga bil är dyrt och många funderar på att nyttja delningstjänster i stället. Men hur mycket delad bil eller hyrbil kan man egentligen köpa för de pengar man ”sparar” på att inte äga bil? En hel del, visar vår uträkning.

Trött på att skotta fram bilen när det snöar eller leta parkering på gatan? Tycker du att bilen är ett slukhål för din ekonomi eller vill du vara modern och en del av den nya delningsekonomin? Skälen till att inte äga bil är många, men man behöver inte hata bilen för det.

Testfakta har med hjälp av Konsumentverkets sajt Bilsvar tagit fram kostnader för att äga och köra tre bilar av olika årsmodeller. Därefter har vi jämfört med vad man kan få i form av bildelning, hyrbil och taxi för samma pengar.

Bilen är fantastisk som individuellt fordon, men vi måste ifrågasätta om alla behöver äga varsin bil

Förra årets mest sålda bil Volvo XC60 kostar cirka 6500 i månaden att äga om den köps ny. Månadskostnaden för en Volvo XC60 från 2016 är 4 500 kronor. Att skillnaden är så stor beror på att värdeminskningen är som störst under bilens första år. En Volvo V70 från 2007 kostar 3 000 kronor i månaden.

– Många har svårt att förstå hur mycket en ny bil kostar. Värdeminskningen märks först när man säljer bilen, säger Torbjörn Noaksson på Konsumentverket som ansvarar för sajten Bilsvar.

För pengarna du lägger på en ny Volvo XC60 kan man som jämförelse disponera samma bilmodell under fyra semesterveckor plus fyra kortare resor per vecka med Sveriges största bilpool Sunfleet, eller hyra en stor premiumbil fyra veckor och 22 helger på Circle K. Man skulle också kunna lägga pengarna på att göra fyra taxiresor i veckan.

Pengarna man sparar in på att inte äga en tio år gammal bil räcker också långt - till exempel till fyra semesterveckor och nio längre helgresor med bilpool. Här får du dessutom nöjet att köra en nästan ny bil i stället för din tio år gamla.

Föreningen Gröna bilister har lanserat begreppet ”mobilist” - för den som gillar bilar, men kanske nödvändigtvis inte vill äga en.

– Bilen är fantastisk som individuellt fordon, men vi måste ifrågasätta om alla behöver äga varsin bil, säger Martin Prieto Beaulieu, talesperson för Gröna bilister.

Forskning visar bland annat att 30 procent av körningen i Stockholm är för att leta parkeringsplats och att bilarna står parkerade 95 procent av tiden.

För de som inte vill äga sin bil är vi ett smart val

Gröna bilister vill att de bilar som finns används mer effektivt genom delning, något som börjar bli fullt möjligt i större städer.

– Delar vi på bilarna och minskar antalet bilar på gatorna innebär det ju även att de som verkligen behöver ta bilen kommer fram bättre, säger Martin Prieto Beaulieu.

Marknaden för bildelningsmöjligheter växer nu med tjänster som Sunfleet, Bilpoolen.nu, Snappcar, Drive now, elfordonspoolen Move about och de 15-talet icke kommersiella bilpooler inom Bilpoolernas Riksförbund. Sunfleet ökade sitt medlemsantal från runt 50 000 till över 70 000 under 2017.

– Vi har medlemmar som använder bilarna spontant mitt i veckan ett par timmar för att handla, som har stående resor – till exempel till stallet, eller åker bort till landet en till två gånger i månaden. Vi har också de som gör en längre resa på sommaren, säger Sandra Ryberg, marknadschef på Sunfleet.

En effekt som påverkar både ekonomin och miljön är att de som är med i en bilpool ofta minskar sitt bilåkande och i stället använder flera olika transportsätt.

– Vi vet att våra medlemmar blir mer medvetna om hur mycket pengar de lägger på bilen. Vi tror inte att äga bil privat kommer att försvinna men för de som inte vill äga sin bil är vi ett smart val, säger Sandra Ryberg.

SÅ HAR VI RÄKNAT:

Testfakta har jämfört hur mycket Bilpool, hyrbil eller taxi man får om man inte äger sin bil.

● Äga bil: Vi har utgått från de två mest sålda bilarna 2017 och 2007. Kostnaderna är tagna från Konsumentverkets tjänst Bilsvar. Den Volvo XC60-modell som beräkningarna grundar sig på är en D4 Aut8 AWD Momentum. I priset ingår värdeminskning, reparationer, service, däck, försäkring och bränsle. Kostnaderna bygger på att du kör ca 1 500 mil om året. Parkering och eventuella trängselskatter är inte inräknade.

● Bilpool: Priserna gäller hos Sunfleet med en Volvo XC60 och inkluderar bränsle. Vi har räknat att man disponerar bilen under fyra hela semesterveckor och då kör cirka 600 mil. Utöver det har vi räknat på två olika alternativ:

1. Vardagsresor där man använder bilen i fyra timmar och kör fem mil.

2. Helgresor där man använder bilen fredag till söndag och kör 25 mil.

● Hyrbil: Priserna kommer från Circle K och gäller en stor premiumbil. Vi har räknat på tre sommarveckor och en vintervecka med en total körsträcka av 600 mil. Utöver det har vi räknat på helgresor där man använder bilen fredag till söndag. Bränslepriset kommer från sajten Bilsvar.

● Taxi: Taxipriserna är beräknade på Taxi Göteborgs typresa för en bil som rymmer 4 personer (10 km lång och tar 15 minuter). Priserna gäller kväll och helg.

BILKOSTNADER – ÄGA, DELA ELLER HYRA

Så har vi räknat

● Årskostnaden för bilarna kommer från Konsumentverkets sajt Bilsvar och inkluderar värdeminskning, reparationer, service, däck, försäkring och bränsle för en bil körs 1 500 mil per år.

● Priserna för Bilpool kommer från Sunfleet och för hyrbil från Cirkle K. Taxi-resan är Taxi Göteborgs typresa (10 km, 15 min).

1. Volvo XC60 2018

Ungefärlig årskostnad: 78 000 kr (6 500/mån)

Pengarna räcker till

● Bilpool (Volvo XC60, inkl bensin): Tillgång till bilen under fyra semesterveckor (600 mil) + tio resor i månaden a fyra timmar eller 32 helgresor a 25 mil.

● Hyrbil (stor premiumbil, inkl bensin): Hyrbil under fyra semesterveckor (600 mil) + 23 helgresor a 25 mil.

Taxi: Fyra taxiresor i veckan a 344 kr

2. Volvo XC60 2016

Ungefärlig årskostnad: 54 000 kr (4 500/mån)

Pengarna räcker till

● Bilpool (Volvo XC60, inkl bensin): Tillgång till bilen under fyra semesterveckor (600 mil) + sex resor i månaden a fyra timmar eller 19 helgresor a 25 mil.

● Hyrbil (stor premiumbil, inkl bensin): Hyrbil under fyra semesterveckor (600 mil) + 13 helgresor a 25 mil.

Taxi: Tre taxiresor i veckan a 344 kr

3. Volvo V70 2007

Ungefärlig årskostnad: 36 000 kr (3 000/mån)

Pengarna räcker till

● Bilpool (Volvo XC60, inkl bensin): Tillgång till bilen under fyra semesterveckor (600 mil) + två resor i månaden a fyra timmar eller 9 helgresor a 25 mil.

● Hyrbil (stor premiumbil, inkl bensin): Hyrbil under fyra semesterveckor (600 mil) + 4 helgresor a 25 mil.

Taxi: Två taxiresor i veckan a 344 kr

Martina Nyhlin/Testfakta