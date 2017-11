Alnöprodukten om galna fotbollsåret – och tystnaden från GIF Sundsvall: "Inte så stark relation"

Mittfältaren Pontus Silfwer, född 1991, var en av de mest lovande spelarna i GIF Sundsvall i sin ålder och tog sig hela vägen till A-laget.

2010 spelade han 18 matcher i Superettan och säsongen därpå sju.

Sedan fick inte Silfwer något nytt kontrakt och hans fotbollsresa tog en krokig väg tillbaka till eliten.

Via spel i division I och II slog han igenom först i Hudiksvall och sedan med Frej i Superettan och skrev inför den gångna säsongen på för Mjöndalen i norska andraligan.

– De visade intresse tidigt och det blev klart innan säsongen var slut. Det är en liten klubb, men med höga ambitioner och bra spelare, säger Silfwer.

Han fick en stor roll och blev lagkapten direkt, men trivdes inte fullt ut.

– Spelsättet var inte det jag föredrar. Även om vi inom norsk fotboll var ett spelande lag så var det inte riktigt på nivån jag tänkt mig. Det blev väldigt rakt och jag och tränaren hade väl inte samma filosofi om hur fotboll ska spelas.

Hur gick diskussionerna er emellan?

– Vi var inte ovänner på något sätt utan det var ömsesidig respekt. Men det blev en hel del diskussioner där jag min vana trogen sa vad jag tyckte.

Trots att spelsystemet och fotbollen inte var vad Silfwer hade önskat levererade han på planen.

Insatserna gjorde att det började ryktas om intresse från andra klubbar tidigt under säsongen.

Det ryktades om norska klubbar och bland annat Bodø/Glimt visade intresse, men det blev Halmstads BK och Allsvenskan.

Läs mer: Ryktades till norska ligatvåan – kolla lagkamratens galna replik

– Vi skulle spela bortamatch på lördagen och klockan sju på kvällen dagen innan ringde sportchefen och sa att det kommit ett bud från Halmstad. Det slutade med att jag tolv timmar senare satt i bilen på väg till Halmstad. Det var helt sjukt faktiskt, säger Silfwer som därmed hade blivit en allsvensk fotbollsspelare.

– Jag har kämpat länge för att spela i Allsvenskan och är inte purung längre. Det var inte så mycket att snacka om för mig, det är en bra chans och HBK är en respekterad klubb. Att spela i Allsvenskan ett halvår är en bra erfarenhet, även om jag hade hoppats att vi skulle klara det.

HBK åkte ur serien, men Silfwer blir kvar. Kontraktet är skrivet över 2020 och det fanns ingen klausul om laget trillade ur.

– Jag hade nog gått till Halmstad även om de spelat i Superettan, det är en klubb med allsvenska ambitioner, säger han.

Hur ser du på hösten med HBK?

– I många matcher spelade vi bra men fick inte med oss resultat, jag tycker faktiskt vi förtjänade mer. För egen del var det lite varierande, men jag är helt övertygad om att jag är en spelare som klarar spel i Allsvenskan. Det är inget snack om det, det känns som en nivå som jag verkligen är redo för och jag är bara hungrigare nu.

I takt med att Pontus Silfwer tagit steg inom elitfotbollen har röster höjts för att han borde kunna vara aktuell för en återkomst i GIF Sundsvall.

Men någon dialog med klubben har han inte haft sedan han lämnade.

– Nej, ingenting, säger han.

Vad tänker du om det?

– Att det ska till någon extraordinärt för att vilja ha tillbaka en spelare som varit i en klubb och inte får förnyat förtroende, det är naturligt. Och många kommer nog ihåg spelaren jag var när jag var 18. Nu är jag en helt annan typ.

På vilket sätt?

– När jag var i Sundsvall var jag en ytter som försökte utmana, även om jag var central mittfältare i grunden. Sedan dess har jag spelat centralt och förbättrat mitt defensiva spel. Nu spelar jag defensiv mittfältare med relativt låg risk och försöker styra spelet.

Pontus Silfwer om GIF Sundsvall

"Jag har aldrig släppt Sundsvall utan alltid följt dem. De har gjort en väldigt intressant resa och spelmässigt är det ett av de lag som spelar väldigt attraktiv fotboll, där tycker jag de tagit ett stort kliv. Det är det lilla extra som saknas och lite vinnarmentalitet i klubben och staden, men det kan gå fort om man får saker att klaffa. De har något spännande på gång och jag hoppas staden sluter upp bakom dem."

Att det inte funnits någon dialog med GIF ser mittfältaren inte som något konstigt.

– Nej, för jag har aldrig varit riktig tillgänglig heller. Det är längesedan jag var bosman och sedan har jag väl inte så stark relation med någon att de bara skulle slå en signal och kolla läget.

Däremot hade han gärna mött klubben i somras. Silfwer blev klar för Halmstad strax efter dubbelmötena med GIF.

– Synd, det hade varit väldigt roligt. Men jag har ju slagit Sundsvall en gång med Frej i cupen. 1–0 till mig, säger mittfältaren och skrattar.

Hösten i HBK

Matcher: 12.

Från start: 10.

Inbytt: 2.

Utbytt: 2.

Varningar: 1.

Mål: 1.

Assist: 0.

Pontus Silfwers egna ord om vägen tillbaka till Elitfotbollen

Den här texten skrev Silfwer åt Mittmedia i november 2014.

'"För snart fem år sedan startade jag min fotbollskarriär på elitnivå. Med två säsonger i GIF Sundsvall och Superettan. Under säsongerna fick jag chansen att göra tjugofem framträdanden i det älskade blåa matchstället. Men under dessa två säsonger lyckades jag inte ta en plats i laget och under vår resa mot Allsvenskan blev det bara två matcher från start. Kanske borde jag ha satsat på spel i ett annat lag, men som 18-åring var jag inte beredd att lämna mitt älskade GIF.När jag såg GIF avancera till Allsvenskan hemifrån tv-soffan så hade jag svårt att känna den där äkta glädjen. Jag var så klart glad och stolt över grabbarna, men själv kände jag mig inte särskilt delaktig i avancemanget. Under sommaruppehållet min sista säsong passade jag på att provspela för ett annat lag och chansen att skriva på för ett topplag i Division I dök upp. Men jag tvekade och i samtal med GIF fick jag signaler om att de gärna såg att jag stannade kvar i klubben.Att fyra månader senare få beskedet att Sundsvall ville gå skilda vägar kom minst sagt som en kalldusch. Jag hoppades in i det sista att det skulle finnas någon annan klubb där jag skulle kunna få chansen att spela i Superettan, men intresset fanns helt enkelt inte.Vid det här laget var det väldigt länge sedan fotboll kändes roligt. Kanske har jag inte vad som krävs för att spela i Superettan? Jag övervägde att helt lägga av med fotbollen.Den assisterande tränaren i Sundsvall, Sören Ericson, valde att sluta samma säsong och ta över Division II-laget Hudiksvall. Sören hade alltid stöttat mig och vi pratade ofta. Sören fick mig på andra tankar och det blev plötsligt ett lätt beslut att följa honom till Hudiksvall och spela boll.Jag bosatte mig fem minuter ifrån träningsanläggningen i en lägenhet på tjugo kvadratmeter. Jag började för första gången på många år känna mig som en betydelsefull pusselbit i ett fotbollslag och fotboll började bli roligt igen. Det var förstås tufft att vara arbetslös Division II-spelare, men all min lediga tid la jag på styrketräning. Med glädjen kom styrkan och viljan. Men även om Sören var ett fantastiskt stöd, så var det en bra bit från Division II till Superettan.Efter säsongen i Hudiksvall hörde ett Division 1-lag av sig – IK Frej. IK Frej var inte direkt något lag jag hade hört talats om förut. Nyfiket besökte jag Vikingavallen, en förfärlig konstgräsplan utslängd mitt i ett villaområde i Täby Kyrkby. Faciliteterna var nog knappt godkända för Division 1.Men det fanns någonting i och kring IK Frej. Laget, tränarna, styrelsen – alla var glada, hejade på varandra och alla verkade känna varandra väldigt väl, som en familj.Jag hade ett möte med Bartosz, tränare i IK Frej. Han försökte inte sälja in någon eventuell ny arena eller någon form av storsatsning. Han sålde in den fotbollsfilosofi som han stod för och en dröm om ett lag som spelar bra fotboll och kämpar för varandra. Jag skrev på för två år.Inte långt senare kom grupplottningen till Svenska Cupen som IK Frej hade kvalificerat sig till säsongen innan. Och självklart skulle vi möta GIF Sundsvall på hemmaplan. IK Frej är ett spelande lag och vi rullade oss fram till en 2–1-seger.Säsongen 2013 slutade vi på en mittenplacering i tabellen, trots en svag säsongsinledning. Tack vare Bartosz förtroende och en del av ett spelande lag, kände jag nu att jag lyckats etablera mig som en spelförande mittfältare i ett etablerat Division 1-lag.Säsongen 2014 startade vi med 15 nya spelare – vi var 4-5 spelare kvar från säsongen 2013 plus ytterligare några namn från juniorlaget. Men det märktes snabbt att Frej inte hade värvat 15 nya individer – vi hade värvat ett lag.Säsongen började med fem raka segrar och när det var dags för uppehåll så var vi serieledare, något som ingen hade räknat med. Ända in i sista omgången så spelade vi om förstaplatsen, dock var AFC United strået vassare under höstsäsongen – och de knep direktplatsen.Efter sista matchen visste vi att vi skulle få kvala mot anrika Östers IF. Inför den första kvalmatchen höll Bartosz ett kort tal:– Om vi hade fått tagit en kvalplats innan säsongen hade börjat, sa Bartosz, hade vi tagit den då?Alla i laget var överens – det hade vi. Vi hade inte förlorat en direktplats till Superettan, vi hade spelat till oss en välförtjänt kvalplats.I kvalet förvånade IK Frej nog alla i år. Och ärligt talat hade de flesta nog ingen aning om vilka vi var. Men efter att vi spelat Öster ut ur Superettan med totalt 5–3 över två matcher så lyckades vi skapa en hel del fotbollsrubriker.Lilla IK Frej som knappt fått plats i den lokala tidningen under säsongen syntes nu plötsligt i alla de stora tidningarna och i sportinslagen. IK Frej från Täby Kyrkby spelar elitfotboll i Superettan nästa år. Och som vi har firat!För egen del så har jag aldrig varit så här nära ordinarie spel i Superettan. Men samtidigt så sitter jag på ett utgående kontrakt. Självklart finns det en liten del i mig som undrar om Superettan verkligen ska bli verklighet?Att få vara en ordinarie pusselbit i ett spelande mittfält är ju det jag har arbetat så länge för. IK Frej har uttryckt intresse för en förlängning av kontraktet och andra lag i Superettan har hört sig för. Och även ett utländskt lag i en bra serie!Peppar peppar ta i trä, men nog ser det ut som att jag kanske får spela elitfotboll nästa år. Så om ni håller tummarna för Alnösonen Pontus Silfwer under nästa säsong så lovar jag att bjuda på massor av mittfältsmagi i Superettan!"