Beskedet: Anfallaren lämnar GIF Sundsvall efter fem säsonger

Inför säsongen 2012 kom forwarden Johan Eklund till GIF Sundsvall från Brage.

Totalt blev det fem säsonger i GIF, varav tre i Allsvenskan, innan han nu återvänder till Dalarna efter årets säsong.

Sporten har tidigare berättat att forwarden hade ett optionsår kvar på kontraktet som kunde sägas upp efter den här säsongen, och så blir fallet.

– Det är helheten som gör det, och det har växt fram under året. Speltiden har varit begränsad och vi började titta på andra alternativ. Jag har jobb, två barn och vi längtade hem, säger Eklund som den senaste tiden jobbat åt företaget NP3 fastigheter vid sidan av fotbollen.

Nu kommer han att fortsätta jobba åt samma företag i Falun.

Om han fortsätter spela fotboll är däremot oklart.

– Frågan är öppen i nuläget, det är inte därför jag flyttar hem. Samtidigt har jag inte bestämt mig för att avsluta karriären, för jobbet gör att jag har möjlighet att spela vidare om det är så. Jag får fundera under hösten, säger han.

Har du varit i kontakt med några klubbar?

– Inte konkret. Men sedan är det klart att man har lite kompisar kvar i klubbarna man varit i som man haft lite snack med, men inget konkret. Vi kommer att bo i Falun och utgå därifrån.

Hur ser du tillbaka på tiden i Sundsvall?

– En bra tid om man ska summera allt. Hela familjen har trivts bra och vi har fått två barn. Fotbollsmässigt har det varit övervägande positivt. Man fick börja med att vi åkte ur vilket inte var någon höjdare, men sedan tog vi oss upp igen och det var jäkligt kul. Sedan har jag varit en mindre betydande del av laget de sista två åren, men totalt så har det varit en bra tid.

Efter att ha varit bänkad under våren har Eklund tagit sig in i startelvan under den här hösten och bidragit till att laget säkrat det allsvenska kontraktet.

– Skönt att avsluta när vi är i Allsvenskan och att man fick bidra på slutet känns också bra. Det känns som en värdig avslutning, säger han.

Anfallaren avslutar med en hälsning till supportrarna:

– De har fyllt en jäkligt viktig funktion och stödjer oss hemma och borta. Jag har alltid haft en bra relation till dem och hoppas de uppskattar det man gjort under åren. Jag hoppas de fortsätter stötta laget.

Johan Eklunds säsonger i GIF Sundsvall

2012, Allsvenskan: 26 matcher, 16 från start. 5 mål och 2 assist.

2013, Superettan: 30 matcher, 30 från start. 15 mål och 5 assist.

2014, Superettan: 28 matcher, 27 från start. 16 mål och 5 assist.

2015, Allsvenskan: 24 matcher, 18 från start. 4 mål och 3 assist.

2016, Allsvenskan: 21 matcher, 9 från start. 3 mål och 1 assist.