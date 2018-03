Cedergren nöjd med taktiska testet: "Får fler spelare längre fram i banan"

GIF Sundsvall spelade en slags 4-1-4-1 uppställning i dagens match mot Gefle. Detta istället för det vanliga 3-4-3 systemet. Och testet föll väl ut, tyckte Joel Cedergren.

– Det var ett bra test och vi gör en godkänd insats. Vi får med flera spelare längre fram i banan och på så sätt mer möjligheter. Det är bra för oss att kunna ha andra system att spela beroende på var motståndarna ger ytor och var vi kan skapa övertag någonstans. Sen om det är 4-1-4-1 eller 3-2-3-1 beror på vilka man möter. Men jag är rätt så nöjd med testet.

Matchens stora behållning var ändå David Bataneros drömmål i den andra halvleken. Mittfältaren hade bollen på mittfältet, såg att Geflemålvakten Viktor Frödig var en bit ut från målet, och lobbsköt in ledningsmålet från halva plan.

– Han är bra grabben. Det är ett fantastiskt mål. Men han har varit nära att göra det någon gång förut också, säger Joel Cedergren.

Även Christian Rubio Sivodedov debuterade för Sundsvall och Joel Cedergren var nöjd med vad han såg.

– Jag tycker han gjorde en bra debut, det är en fin bollspelare. Han är ung och redan nu väldigt duktig, så det ska blir spännande att se hur han växer in i det, säger Joel Cedergren.

Målskytten David Batanero fick bytas ut efter 65 minuters spel med en känning i knäet.

– Han kände av knäet och vi bytte av säkerhetsskäl. Sen kommer Paya (Pichkah, reds. anm) in och gör det bra. Det är en fin fotbollsspelare det med.

Två veckor återstår till den allsvenska starten mot Örebro för GIF Sundsvall. Och Joel Cedergren hoppas på ytterligare förstärkning innan premiären.

– Förhoppningsvis får vi in någon spelare till så att vi kan bli ännu mer konkurrenskraftiga, säger GIF-tränaren.

Matchfakta

GIF Sundsvall- Gefle IF 2-1 (0-0)

Mål: 1-0 (53) David Batanero, 2-0 (69) Dennis Olsson, 2-1 (93) Jacob Hjelte.

Varningar: GIF: 1, Gefle: 3.

Så här spelade GIF Sundsvall:

William Eskelinen – Jonathan Tamimi, David Myrestan, Carlos Moros Gracia, Samuel de los Reyes Domínguez – Juanjo Ciércoles – Christian Rubio Sivodedov (ut 80), Kim Skoglund (ut 89), David Batanero ( ut 65), Dennis Olsson – Chidi Omeje.

Avbytare: Lloyd Saxton, Filip Tägtström, Paya Pichkah (in 65), Hugo Keller, Sebastian Friman (in 89), Amaro Bahtijar (in 80).

