Dalkurd pressade GIF – då bytte Cedergren spelsätt: "Vi hade klara problem"

GIF Sundsvall jagar allsvensk form. På lördagen spelade laget sin första utomhusmatch för säsongen mot Dalkurd.

Gästerna tog kommandot och dominerade spelet under större delen av den första halvleken.

– Vi hade klara problem med både försvar och anfall. Mot slutet blev det lite bättre ordning och det jämnade ut sig lite. Det handlade väl om att de kanske inte orkade pressa på lika mycket heller, säger tränaren Joel Cedergren.

Efter den första halvleken stod det alltjämt 0–0 mellan de båda lagen, men för att få rätsida på GIF:s bekymmer bestämde Joel Cedergren att byta spelsätt till 4-2-3-1.

– Det gjorde att vi fick flera högre upp i banan och gjorde det svårare för dem att pressa. Vi låste även fast deras ytterback i press på det sättet, säger han och tillägger:

– Det var en förändring som jag tyckte blev bra. Vi skapade mer i andra också.

I den 70 minuten lyckades GIF ändå inte hålla emot ett offensivt starkt Dalkurd och Ammar Ahmed avslutade med ett skott utom räckhåll för William Eskelinen i GIF-målet. Ett resultat som stod sig matchen ut.

– Vi visste att de skulle pressa offensivt och hade pratat om det en del innan. När det gäller försvaret handlade den här matchen om att se resultat på det vi tränat på, det vill säga hur vi stänger spel på insidan, hur vi pressar, men också hur vi skyddar oss bakåt, säger Joel Cedergren.

Om Dalkurd, som är nykomlingar i Allsvenskan den här säsongen, säger han:

– De har bra spelare och säkert en bra tränare också, så jag tror att de kommer göra det bra. Det här var en tuff värdemätare för oss.

Han fortsätter:

– Vi spelar inte på topp, men vi har också utmaningar eftersom vi inte har alla spelare tillgängliga.

GIF Sundsvall–Dalkurd FF 0–1 (0–0)

Målet: 0–1 (70) Ammar Ahmed.

Så startade GIF:

William Eskelinen (mv) – Carlos Moros Gracia (ut 10), Juho Pirttijoki, David Myrestam – Jonathan Tamimi, David Batanero, Kim Skoglund – Romain Gall (ut 45), Peter Wilson, Sebastian Friman (ut 69).

Avbytare: Lloyd Saxton (mv), Samuel Aziz, Amaro Bahtijar (in 10), Jonathan Morsay (in 45), Juan José, Ciercoles, Samuel de los Reyes Dominguez (in 69), Filip Tägtström.