Första försäsongsförlusten för ett uddlöst GIF – Helsingborg vinnare på spansk mark

4–0 mot Sirius följdes upp av 1–0 mot Östersund. Sedan tog försäsongsframgångarna stopp för GIF Sundsvall.

I Salou stod Superettalaget Helsingborgs IF för motståndet och efter 92 minuters försök till spel i blåsten på den spanska östkusten stod HIF som segrare. Detta efter att inhopparen Mattias Almeida avgjort efter att ha tryckt in bollen efter en hörna med fem minuter kvar att spela.

GIF Sundsvall kom till spel med nya nman i startelvan. Kim Skoglund gjorde sin första match från start och som central mittfältare tillsammans med nyförvärvet Juanjo Ciércoles.

Som högerbreddare fick vi se Erik Granat och trebackslinjen bestod av Eric Björkander flankerad av Juho Pirttijoki och Carlos Moros Gracia.

Tillbaka i målet och med kaptensbindeln runt vänster biceps var Tommy Naurin.

Vad hände på planen då?

Helsingborg började lite mer alert och vaket, men GIF jobbade sig in i den första halvleken och Linus Hallenius rann igenom och fick iväg ett skott som gick strax utanför Pär Hanssons vänstra stolpe. Sedan fälldes Hallenius i något som kunde ha slutat med en frilägesutvisning för Carl Johansson om det inte hade handlat om en träningsmatch. Dennis Olsson sköt frisparken som Hansson tippade till hörna.

Utöver det skapade GIF ingenting i den första halvleken och ännu mindre efter paus. Helsingborg tog över helt och hållet och det kändes bara som en tidsfråga innan ett mål skulle komma.

Darijan Bojanic hade ett par vassa frisparkslägen och det var han som slog hörnan i matchminut 85. Den som Mattias Almeida tryckte in. Det mål som blev matchens enda.

En timme in i matchen ersattes Erik Granat av den spanske provspelaren Nacho Heras som har ett förflutet i bland annat Atletico Madrids och Espanyols organisationer, men som senast spelade på Island i UMF Vikingur Òlafsvi. Av honom såg man inte speciellt mycket.

På tisdag är det dags för ny match. Då står GAIS för motståndet.

Matchen

GIF Sundsvall–Helsingborgs IF 0–1 (0–0)

Mål: 0–1 (85) Mattias Almeida.

Domare: Andreas Johansson.

Så spelade Giffarna

Startelvan: Tommy Naurin – Juho Pirttijoki, Eric Björkander, Carlos Moros Gracia(ut, 71) – Dennis Olsson, Juanjo Ciércoles, Kim Skoglund (ut, 45), Erik Granat (ut, 63) – Peter Wilson, Linus Hallenius (ut, 82), Romain Gall.

Inhoppare: Amaro Bahtijar (in, 45), Nacho Heras (in, 63), Jonathan Morsay (in, 71) och David Batanero (in, 82).

