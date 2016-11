GIF Sundsvalls glädjebesked – elitlicensen för 2017 beviljas

SvFF:s Licensnämnd har beviljat elitlicens för alla klubbar i Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan som ska licensprövas inför säsongen 2017, skriver svenskfotboll.se.

"Detta innebär att GIF Sundsvall, IFK Värnamo, IK Sirius FK och Kristianstads DFF alla visade positivt eget kapital i sina periodiserade bokslut per 31 augusti 2016 och att samtliga dessa klubbar även uppvisat en likviditetsplan för att klara sina betalningar under resten av året samt visat en resultatprognos för resten av året som innebär att deras egna kapital blir noll eller positivt den 31 december 2016. Samtliga klubbar i Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan har också uppfyllt kravet på betalningar per den 31 augusti 2016, samt intygat att de inte saknar ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten hela nästkommande verksamhetsår", skriver förbundet på sin hemsida.

LÄS MER: Hotet mot GIF Sundsvalls elitlicens avvärjt – spelarförsäljningarna har vänt minus till plus