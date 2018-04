Giffarnas bortamatch mot Sirius flyttas, troligtvis till början på juli – planen är inte spelbar

Det blir ingen fotbollsmatch på Studenternas IP den 8 april. Sirius fotbollsplan är inte spelbar och matchen mot GIF Sundsvall kommer därmed att flyttas till ett senare datum.

– Vi är tacksamma mot GIF Sundsvall som varit väldigt tillmötesgående i den här processen. Beslut om ny speldag kommer att tas i samråd mellan SvFF, SEF och föreningarna snarast möjligt, säger Sirius Fotbolls evenemangsansvarige Linus Wallén till klubbens hemsida.

I och med flytten av matchen spelar inte GIF förrän nästa fredag när Eric Larssons Malmö FF kommer på besök.

– Vi kommer att ha hellediga söndag och måndag. Då får vi två dagars sammanhängande ledighet, men i övrigt gör inget speciellt. Vi lägger inte in någon träningsmatch, men vi kommer att träna lite hårdare. Vi kommer att kunna ha tuffare träningar, säger GIF-coachen Joel Cedergren.

Siriusmatchen spelas sannolikt när VM är färdigspelat. Strax innan uppehållet är över.

– Vi försöker få in den i början på juli. Vi tycker inte att vi får in den under våren, säger Cedergren.

I och med flytten får GIF inte "ta del av" det faktum att Siriusförsvararen Ian Sirelius är avstängd efter sitt röda kort i premiärförlusten mot Hammarby.

– Så är det. Och vi hade hellre spelat matchen på Gävles konstgräs eftersom det är deras reservarena.

Svenska Fotbollsförbundet informerade senare i ett pressmeddelande att uppskjutningen av matchen beror på den sena vintern och mycket besvärliga snöförhållanden.

– Styrelsen konstaterar i sitt beslut att det råder extraordinära omständigheter och ger därför klubbarna en möjlighet att – om de är överens – flytta fram de matcher som skulle ha spelats 31 mars–10 april.

Matchen kommer att spelas vid ett senare datum som förbundet, klubbarna och SEF kommer överens om.

► (+) 80-åringarna följde GIF-premiären från snödrivan på Idrottsparken: "Glömde snöskorna i bilen"

► (+) Krönika: Svårt att vara något annat än mållös efter den här premiären

► (+) Nu är det dags igen – minns du de fem senaste årens GIF-premiärer?

► (+) ST avslöjar – GIF Sundsvall nobbade Stig Svedbergs miljoner: "Nu är droppen nådd"