Här är säsongens sista betyg – ingen rolig GIF-läsning

Målen: 1–0 (9) Noah sonko Sundberg, 1–1 (14) Michael Olunga, 1–2 (36) Othman El Kabir, 1–3 (55) Michael Olunga, 2–3 (60) Peter Wilson, 2–4 (69) Tinotenda Kadewere, 2–5 (84) Magnus Eriksson

Varningar: Djurgården: Kevin Walker

Domare: Glenn Nyberg, Borlänge.

Publik: 3 295.

Statistiken

Bollinnehav i procent: 55–45.

Avslut, totalt: 9–12.

Avslut på mål: 5–6.

Hörnor: 4–6.

Frisparkar: 10–6.

Offside: 1–0.

Varningar: 0–1.

Utvisningar: 0–0.

Matchen

Första halvlek: Inledningsvis var GIF Sundsvall hetare än Djurgården på en snöinbäddad Norrporten Arena. Redan i andra matchminuten tvingade Kristinn Steindórsson den förre landslagsmålvakten Andreas Isaksson till en rätt kvalificerad räddning.

Men utdelningen skulle komma.

I nionde minuten tryckte mittbacken Noah Sonko Sundberg in sitt tredje mål för säsongen när han i straffområdet tog vara på en retur från ett blockat skott.

So far, so good.

Dessvärre kom kvitteringen bara några minuter senare när Michael Olunga kunde runda Tommy Naurin efter en välavvägd passning i djupet av Tinotenda Kadewere.

1–2 kom också knappt tio minuter före halvtidsvilan. Nytt bolltapp på egen planhalva och så var Othman El Kabir igenom.

Andra halvlek: Tio minuter efter pausvilan var det dags igen. Ett distansskott från Djurgårdens skyttekung Michel Olunga letade sig snöpligt förbi Tommy Naurin som hade en tung eftermiddag.

Peter Wilsons 2–3-reducering blev av akademisk betydelse för baklängesmålen fortsatte att trilla in.

Både Johan Eklund och Stefan Ålander, som nu tackar för sig, fick sina minuter. Den sistnämnde kom in som mittfältare med tio minuter kvar och utsågs till matchens lirare i GIF.

En sådan tillställning var det – snön föll och GIF med den.

Betygen

Tommy Naurin (mv) 1

Eric Larsson (b) 1

Marcus Danielson (b) 2

Noah Sonko Sundberg (b) 2

Dennis Olsson (b) 1

Jonathan Morsay (mf) 2

Smajl Suljevic (mf, ut 79) 2

Erik Granat (mf) 1

Kristinn Steindórsson (mf, ut 66) 2

Stefan Silva (f) 2

Peter Wilson (f) 2

Avbytare:

Johan Eklund (f, in 66) 2

Stefan Ålander (b, in 79) – spelade för lite

Lloyd Saxton (mv) –

Eric Björkander –

Mauricio Albornoz –

Robbin Sellin –

Joel Enarsson –

Bäst på plan

Visserligen fick Michael Olunga god hjälp, men ändå. Två mål är två mål och den väldige djurgårdsforwarden höll GIF:s backlinje sysselsatta.