Här är skadeläget inför Gefle–GIF Sundsvall: "Vinner vi har vi väldigt goda chanser att slippa kval"

Läget i lagen

GIF Sundsvall: Noah Sonko Sundberg är avstängd efter att ha fått rött kort (två gula) mot Falkenberg och Lars Gerson (fot) är skadad sedan tidigare. Kristinn Steindórsson saknas också. Robin Tranberg har haft problem med ryggen, men är uttagen i truppen som består av 19-spelare.

Gefle IF: Jens Portin, Jacob Hjelte och Albin Lohikangas är skadade och missar matchen. Det gör även Anton Lans, som är avstängd.

Så spelar GIF Sundsvall

(Preliminär uppställning, 4–4–2)

Tommy Naurin – Eric Larsson, Marcus Danielson, Stefan Ålander, Dennis Olsson – Sebastian Rajalakso, Smajl Suljevic, Erik Granat, Stefan Silva – Johan Eklund, Peter Wilson.

Ersättare: Lloyd Saxton, Erik Björkander, Robin Tranberg, Maurizio Albornoz, Robbin Sellin, Jonathan Morsay, Joel Enarsson, Amaro Bahtijar. (En spelare i truppen ska bort på matchdagen)

Tränarsnack

Joel Cedergren, GIF Sundsvall:

"Vinner vi så har vi väldigt goda chanser att slippa kval. Vinner Gefle så har de klart större chans att komma upp på kval. Men jag tror inte att det kommer påverka matchbilden. Gefle har imponerat i de senaste matcherna. De har spelat oavgjort mot riktigt bra lag som Örebro, Elfsborg och Göteborg. De är bättre nu än i våras och det blir en tuff match. Defensivt handlar det om att hålla Gefle borta från vårt straffområde och inte låta de kontra på oss. Offensivt så är det bra att vi spelar på konstgräs och förhoppningsvis ska vi få igång vårt passningsspel så att vi kan såra dem", säger GIF-tränaren.

Thomas Andersson, Gefle:

"Det är ju en match av derbykaraktär och dessutom är det skarpt läge i tabellen. Trots detta måste vi hantera det som vilken match som helst och göra samma saker som vi gjort bra tidigare. Vi har visat oss starka i våra forceringar på slutet vilket ger en tilltro på oss själva om vi skulle behöva göra det igen", säger Gefletränaren till klubbens hemsida.

Notera att ...

... GIF Sundsvall är sju poäng före Helsingborg, som innehar kvalplatsen, och vid seger mot Gefle kan GIF Sundsvall säkra kontraktet redan på söndag – utan att spela. Då möter Helsingborg Örebro på bortaplan.

... Gefle tog poäng mot IFK Göteborg (3–3) senast och har nu bara fem poäng upp till kvalplatsen med fyra omgångar kvar.

... Gefle vann på Norrporten Arena i våras med 2–1, målskyttar då var Stefan Silva för GIF och Anders Bååth och Dioh Williams för Gefle.

Så följer du matchen

Matchen sänds på C More Fotboll, C More Live 2 och du kan följa vår liverapportering på ST.nu.