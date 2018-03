Målvakten Alireza Haghighi om debuten i GIF Sundsvall: "Bra att vi har nio dagar kvar till premiären"

För Plus-kunder: Giffarnas nya målvakt drömmer om VM: "Men först och främst vill jag hjälpa laget"

Alireza Haghighi hade för det mesta en lugn resa i målet för Sundsvall, men fick ändå göra några vassa räddningar i debuten mot Vasa från Finland.

– Första steget var bra för att vara en träningsmatch. Men det är skönt att veta att det fortfarande är ett tag kvar till premiären. Jag ska göra mitt bästa på träningen för att försöka komma i perfekt form tills dess, säger målvakten.

Alireza Haghighi fick alltså hålla nollan i debuten och gav ett lugnt och tryggt intryck i målet.

– Det är en träningsmatch men att hålla nollan var viktigt. Jag hoppas vi som lag kan fortsätta på samma spår.

Hur ser du på konkurrensen med William Eskelinen?

– Jag har bara varit här två dagar så det är svårt att säga. Men jag ska göra mitt bästa och det kommer han göra också. Sen får vi se i slutet av dagen. Det är tränaren som bestämmer och det måste alla visa respekt för. Vi i laget måste vara enade för att det ska gå bra.

Alireza Haghighi har ett kontrakt fram till sommaren och VM-slutspelet men han vill inte blicka längre fram än så i dagsläget. Om han blir kvar i GIF efter det är således oklart.

– Det är svårt att säga. Sista säsongen i AFC frågade alla mig om jag skulle stanna i Sverige och då sa jag 100 procent nej, men nu är jag här ändå så... Jag kan inte säga något om framtiden utan bara fokusera på nästa dag och träning. Jag ska göra mitt bästa för att hjälpa laget, säger målvakten.

För Plus-kunder: Ferran Sibila om försäsongen och taktiken: "Tänker inte säga vilken formation vi föredrar"

Matchen

GIF Sundsvall–VPS Vasa 2–0 (1–0)

Mål: 1–0 (39) Samo Reyes, 2–0 (55) Peter Wilson.

Domare: Johan Krantz.

Publik: 200.

Nästa match

Måndag 2 april: GIF Sundsvall–Örebro SK (17.30).

Så spelade Giffarna

Alireza Haghighi (mv) – Eric Björkander (ut, 70), Carlos Moros Gracia, David Myrestam, Samo Reyes – Christian Rubio Sivodedov – Chidi Omeje (ut, 80), David Batanero (ut, 86), Peter Wilson, Romain Gall – Linus Hallenius.

Bänken: William Eskelinen (mv), Filip Tägtström, Amaro Bahtijar (in, 86), Sebastian Friman, Paya Pichkah (in, 80), Juanjo Ciércoles och Kim Skoglund (in, 70).

Saknades: Tommy Naurin, Lloyd Saxton, Juho Pirttijoki, Dennis Olsson, Jonathan Tamimi, Erik Granat och Jonathan Morsay.