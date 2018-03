Rubio debuterade för Giffarna i segern mot Gefle: "Enkelt att spela fotboll med likasinnade"

Christian Rubio Sivodedov fick hela 80 minuter på planen när Giffarna segrade mot superettanlaget Gefle. Nyförvärvet fick spela både som högermittfältare och på sin naturliga position på innermittfältet.

– Jag tycker det gick ganska bra. Högermittfältare är en liten ovan position för mig, men det blir ändå en liten annan roll då vi är så dynamiska i vårat anfallsspel. Jag får friheten att komma in, kombinera och hitta ytor, säger nyförvärvet.

För att vara första matchen såg samspelet mellan Batanero och Ciercoles ut att fungera bra.

– Det är enkelt att spela fotboll med likasinnade. Jag försökte väl vara så involverad som möjligt genom att ha mycket boll och göra det jag är bra på. Batanero och Juanjo (Ciercoles reds. anm) är skickliga på det också. När jag kan hitta ytor och kombinera mig fram med dem så kommer det bli bättre och bättre.

Hur är din fysiska form?

– Det kändes väldigt bra, mycket bättre än jag trodde. Det blev en liten konstig situation med Strömsgodset innan jag kom hit, och jag spelade ingen träningsmatch med dem. Men en träningsvecka till med match och sedan en vecka till innan premiären så ska det nog gå bra.

Hur är det att komma in i ett nytt lag så här pass sent på försäsongen?

– Klart att det inte är optimalt och jag skulle vilja ha mer tid, men det får man ta. Jag känner mig redan ganska inne i laget, det är sköna killar så jag tror att det kommer gå snabbt.

Matchfakta

GIF Sundsvall- Gefle IF 2-1 (0-0)

Mål: 1-0 (53) David Batanero, 2-0 (69) Dennis Olsson, 2-1 (93) Jacob Hjelte.

Varningar: GIF: 1, Gefle: 3.

Så här spelade GIF Sundsvall:

William Eskelinen – Jonathan Tamimi, David Myrestan, Carlos Moros Gracia, Samuel de los Reyes Domínguez – Juanjo Ciércoles – Christian Rubio Sivodedov (ut 80), Kim Skoglund (ut 89), David Batanero ( ut 65), Dennis Olsson – Chidi Omeje.

Avbytare: Lloyd Saxton, Filip Tägtström, Paya Pichkah (in 65), Hugo Keller, Sebastian Friman (in 89), Amaro Bahtijar (in 80).

