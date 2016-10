Så betygsätts GIF-spelarna efter segern mot Jönköping – en spelare får högsta betyg

GIF Sundsvall–Jönköpings Södra IF 3–1 (1–0)

Mål: 1-0 (21) Peter Wilson, 2–0 (50) Peter Wilson, 2–1 (52) Pawel Cibicki, 3–1 (53) Peter Wilson.

Varningar, GIF: Eric Larsson, Noah Sonko Sundberg. Jönköping: André Calisir, Sergio Calatayud.

Rött kort, Jönköping: Pär Eriksson.

Domare: Markus Strömbergsson.

Publik: 3891.

Matchen i korthet, första halvlek:

Efter nio minuter lyfte Eric Larsson in en frispark till en framstormande Johan Eklund, vars nick gick rakt på Damir Mehic i Jönköpingsmålet.

I 16:e minuten kunde Pawel Cibicki ta emot en boll utanför GIF Sundsvalls straffområde och skjuta från distans. Med vissa problem styrde Tommy Naurin bollen över ribban.

Fyra minuter senare fick samme Cibicki frispark sedan Marcus Danielson gått in tufft i en duell. Frisparken träffade mål, men Naurin klarade.

Strax därefter tog hemmalaget ledningen.

En djupledsboll hittade fram till Peter Wilson som kunde rulla in ledningsmålet.

Bara minuterna senare stod Tommy Naurin för en klassräddning när han med en fotparad såg till att ställningen var fortsatt 1–0.

Andra halvlek:

Fem minuter in i den andra halvleken var det åter dags för Peter Wilson. Eric Larsson slog ett fint inlägg som GIF-talangen nickade i nät från nära håll.

Direkt efter målet reducerade Jönköping genom Pawel Cibicki – sedan fortsatte Wilsons show.

På nytt var det Eric Larsson som spelade in bollen och en framstormande Wilson satte den i nät.

I 63:e minuten hittade Lars Gerson fram till Dennis Olsson med en djupledsboll. Olssons inspel var bra, men Johan Eklund hann inte riktigt fram för att sätta bollen i mål.

Efter det målet hade GIF kontroll på händelserna och kunde bärga en viktig trepoängare.

Spelarbetyg:

Tommy Naurin 4

Eric Larsson 5

Noah Sonko Sundberg 4

Marcus Danielson 5

Dennis Olsson 3

Erik Granat 3

Lars Gerson (ut 86) 4

Robin Tranberg (ut 66) 3

Stefan Silva (ut 84) 3

Johan Eklund 3

Peter Wilson 6

Avbytare:

Smajl Suljevic (in 66), Sebastian Rajalakso (in 84) och Mauricio Albornoz (in 86) spelade för lite för att betygsättas.

Lloyd Saxton (mv), Eric Björkander, Kristinn Steindórsson och Joel Enarsson spelade inte.

Betygsförklaringar: 6: Utmärkt. 5: Mycket bra. 4: Bra. 3: Godkänd. 2: Inte godkänd. 1: Dålig.

Statistiken:

Bollinnehav: 43–57.

Avslut: 8–7.

Avslut på mål: 4–5.

Avslut i målställning: 0–0-

Frisparkar: 10–17.

Hörnor: 0–6.

Offside: 3–4.

Varningar: 2–4.

Utvisningar: 0–1.

Bäst på planen: Peter Wilson, GIF Sundsvall.

Gör man ett hattrick förtjänar man utan tvekan att utses till bäst på planen. Peter Wilson var aktiv matchen igenom och stod för tre mål – imponerande.

Nästa GIF-match:

Lördag 15/10, 16.00, Falkenberg–GIF Sundsvall.

