Så betygsätts GIF-spelarna efter segern mot Trelleborg – mittfältaren var bäst på planen

GIF Sundsvall–Trelleborgs FF 1–0 (0–0)

Målen: 1–0 (52) Maic Sema.

Domare: Victor Wolf.

Publik: 3129.

För Plus-kunder: Exklusiva besöket – här är klubben bakom GIF:s spanska stjärnor: "Han är älskad här"

Så var matchen

Första halvlek: Efter nio minuter fick GIF Sundsvall ett kanonläge när Maic Sema fint spelade fram Linus Hallenius som inte fick träff på bollen.

Bara minuten senare kombinerade sig hemmalaget igenom igen och Hallenius avslut täcktes till hörna.

I den 18:e minuten spelade sig GIF hela vägen från egen målvakt fram till Maic Sema vars skott täcktes utanför.

Efter dryga halvtimmen fick Deniz Hümmet ett jätteläge som William Eskelinen kom ut och räddade till hörna.

Minuterna senare spelade Maic Sema snyggt fram till Peter Wilson var nick från nära håll gick utanför.

Med fem minuter kvar av första halvlek spelade David Batanero fint fram till Linus Hallenius som tog sig framåt och avslutade, men skottet räddades.

Precis innan halvtidsvilan hade Deniz Hümet en boll i nät, men blev avvinkad för offside.

Andra halvlek:

Sju minuter in i den andra halvleken gjorde Maic Sema 1–0 till hemmalaget när han fick tag i bollen i straffområdet och dribblade en back innan han dundrade in ledningsmålet.

I 65:e minuten sköt Carlos Moros Gracia ett långskott i ribban. Linus Hallenius höll sig framme på returen men bollen ville verkligen inte in över mållinjen.

Samme Hallenius fick sedan ett friläge i 75:e minuten, efter en fin passning från Romain Gall, men avslutade utanför.

Med drygt tio minuter kvar stod William Eskelinen för en riktigt fin fotparad när han räddade en Trelleborgsnick till hörna.

I slutskedet av matchen tryckte Trelleborg på för ett kvitteringsmål, men GIF höll undan och vann rättvist.

För Plus-kunder: Snabbanalys efter Sundsvalls seger mot Trelleborg: "De vinner rättvist"

Statistik

Avslut: 6–4.

Hörnor: 7–8.

Gula kort, GIF: Linus Hallenius, William Eskelinen. Trelleborg: Lasse Nielsen.

Spelarbetyg

William Eskelinen 5

Jonathan Tamimi 3

Carlos Moros Gracia 4

David Myrestam 4

Dennis Olsson (ut 90) 4

Juanjo Ciércoles 5

Maic Sema 5

David Batanero 4

Peter Wilson (ut 80) 3

Romain Gall (ut 89) 3

Linus Hallenius 3

Avbytare

Kim Skoglund (in 80), Eric Björkander (in 89) och Samu Reyes (in 90) spelade för lite för att betygsättas.

Ali Haghighi (mv), Juho Pirttijoki, Paya Pichkah, Christian Rubio spelade inte.

Betygsskalan: 1=dålig, 2=underkänd, 3=godkänd, 4=bra, 5=mycket bra, 6=utmärkt.

Bäst på planen

Maic Sema stod för en ny stark insats i GIF-tröjan. Mittfältaren var inblandad i många av hemmalagets anfall och stod för några riktigt fina framspelningar. Han var dessutom den som satte dit det viktiga 1–0-målet i andra halvlek.

Nästa omgång

Söndag 22 april: Dalkurd–GIF Sundsvall, 15.00.