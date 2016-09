Så betygsätts spelarna efter GIF Sundsvalls möte med Häcken

GIF Sundsvall–BK Häcken 0–0 (0–0)

Varningar, Häcken: Emil Wahlström, Mohammed Abubakari, Nasiru Mohammed

Publik: 3658.

Domare: Patrik Eriksson.

Matchen i korthet, första halvlek:

Häcken hade matchens första heta målchans – och vilken chans det var.

Alhassan Kamara fick ett friläge och Tommy Naurin kastade sig och touchade bollen som gick först i stolpen till vänster sedan i stolpen till höger. Returen tog en Häckenspelare hand om, men då täckte Marcus Danielson skottet som styrdes i högra stolpen på nytt.

I den 13:e minuten nådde ett inspel till Johan Eklund – som missade bollen i ett bra skottläge.

Fem minuter senare fick Eklund ett bra läge inne i straffområdet, men avslutet gick utanför.

När 33 minuter var spelade fick Häcken en hörna som Alhassan Kamara nickade i överkanten av ribban.

Efter 37 minuter kom Häckens femte ramträff när John Owoeri nickade ett inlägg i Naurins högra stolpe.

I 39:e minuten slog Eric Larsson ett tidigt inlägg till Peter Wilson som spelade bakåt till en framstormande Stefan Silva i straffområdet, men avslutet gick en halvmeter utanför.

Andra halvlek:

Fem minuter in i andra halvlek kom Johan Eklund helt fri, men hans avslut gick tätt utanför stolpen.

I 60:e minuten var det åter dags för en jättechans för Eklund, frispelad av Erik Granat. Även den här gången gick Eklunds avslut strax utanför stolpen.

Eter 73 minuter slog Stefan Silva in en frispark i straffområdet som Marcus Danielson var först på, men hans nick räddades av Peter Abrahamsson i Häckenmålet.

Med drygt tio minuter kvar att spela fick Alexander Farnerud öppet mål, men nådde inte riktigt fram för att få till avslutet.

Efter det var John Owoeri framme i ett friläge där Tommy Naurin kom ut bra och avvärjde.

Statistik:

Bollinnehav: 44–56.

Avslut: 9–13.

Hörnor: 3–7.

Frisparkar: 10–6.

Offside: 4–0.

Gula kort: 0–3.

Spelarbetyg:

Tommy Naurin 5

Eric Larsson 4

Marcus Danielson 5

Noah Sonko Sundberg 4

Dennis Olsson 3

Erik Granat (ut 76) 3

Lars Gerson 4

Smajl Suljevic (ut 81) 3

Stefan Silva 3

Johan Eklund (ut 90) 3

Peter Wilson 3

Avbytare:

Sebastian Rajalakso (in 76), Mauricio Albornoz (in 81) och Joel Enarsson (in 90) spelade för lite för att betygsättas.

Lloyd Saxton (mv), Eric Björkander, Kristinn Steindórsson, Robbin Sellin, .

Betygsförklaringar: 6: Utmärkt. 5: Mycket bra. 4: Bra. 3: Godkänd. 2: Inte godkänd. 1: Dålig.

Bäst på planen:

Marcus Danielson, GIF Sundsvall.

Utstrålade både pondus och trygghet, stod för flera viktiga brytningar i avgörande lägen mot offensivt skickliga Häckenspelarna. Ser ut att vara på väg tillbaka till vårformen.

Nästa GIF-match: GIF Sundsvall–Jönköpings Södra, lördag 14.00