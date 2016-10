Så väntas GIF formera sig mot Kalmar – Rajalakso fortsatt utanför truppen

Läget i laget

Lars Gerson saknas sedan tidigare på grund av fotskada. Robin Tranberg har fortsatta ryggproblem missar resten av säsongen. Sebastian Rajalakso är fortsatt utanför truppen på grund av den rådande konkurrenssituationen.

Så spelar GIF Sundsvall

(Preliminär uppställning, 4–4–2)

Tommy Naurin – Eric Larsson, Marcus Danielsson, Noah Sonko Sundberg, Dennis Olsson – Jonathan Morsay, Smalj Suljevic, Erik Granat, Stefan Silva – Peter Wilson, Johan Eklund.

Avbytare: Lloyd Saxton, Robbin Sellin, Stefan Ålander, Eric Björkander, Kristinn Steindórsson, Mauricio Albornoz.

Tränarsnack

Joel Cedergren, GIF Sundsvall: "Vi möter ett Kalmar som hade en tuff vår men en stark höst. De har ett anfallsspel som är bra och som alltid skapar massa chanser. De har många duktiga spelare och ett fint passningsspel. Vi tar det som en vanlig seriematch och går in för att vinna."

Henrik Rydström, assisterande i Kalmar FF: "Vi är väldigt besvikna på det vi visade upp i onsdags. Detta försöker vi vända till någon form av revanschlust inför söndagens match. Vi tycker själva att vi löpte för lite och för sällan", säger han i klubbens officiella kanaler.

Notera att ...

... GIF Sundsvall spelade match så sent som i torsdags då de föll med 1–3 hemma mot IFK Göteborg.

... laget reser till Kalmar utan några avstängda spelare. I Kalmar saknas Rasmus Elm på grund av för många gula kort.

... Kalmar FF kommer från en 0–1-förlust hemma mot Gefle IF.

... varken GIF Sundsvall eller Kalmar FF har mer än hedern att spela för. Båda lagen ligger på säker mark i tabellen inför avslutningen.

... lagen spelade 1–1 när de möttes på Norrporten Arena i våras. Lars Gerson blev Giffarnas målskytt den gången.

Så följer du matchen

Matchen sänds på C More Fotboll och C More Live 4. Du kan också följa matchen direkt på ST.nu där vi liverapporterar i textform.

