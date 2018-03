Seger för GIF i genrepet – Reyes visade vägen mot Vasa

2016 genrepade Giffarna mot Vasa och vann med 1–0 efter mål av Stefan Silva.

2018 gick det dubbelt så bra, åtminstone målmässigt. Efter 2–0 kan GIF nu lägga allt fokus på förberedelserna inför premiären.

GIF, som på nytt körde systemet 4–1–4–1, satte hög fart direkt.

Romain Gall hade ett tungt skott efter fyra minuter som Samu Volotinen i Vasamålet tippade till hörna.

Strax därefter nickade vänsterbacken Samo Reyes en hörna i ribban.

Strax före paus tunnlade Romain Gall en motståndare, spelade fram Reyes som i sin tur tunnlade målvakten Volotinen och 1–0 var ett faktum.

Efter paus stormade Gall fram på nytt och efter en tilltrasslad situation i Vasas straffområde kunde Peter Wilson göra 2–0.

Texten uppdateras.

Matchen

GIF Sundsvall–VPS Vasa 2–0 (1–0)

Mål: 1–0 (39) Samo Reyes, 2–0 (55) Peter Wilson.

Domare: Johan Krantz.

Publik: 200.

Nästa match

Måndag 2 april: GIF Sundsvall–Örebro SK (17.30).

Så spelade Giffarna

Alireza Haghighi (mv) – Eric Björkander (ut, 70), Carlos Moros Gracia, David Myrestam, Samo Reyes – Christian Rubio Sivodedov – Chidi Omeje (ut, 80), David Batanero (ut, 86), Peter Wilson, Romain Gall – Linus Hallenius.

Bänken: William Eskelinen (mv), Filip Tägtström, Amaro Bahtijar (in, 86), Sebastian Friman, Paya Pichkah (in, 80), Juanjo Ciércoles och Kim Skoglund (in, 70).

Saknades: Tommy Naurin, Lloyd Saxton, Juho Pirttijoki, Dennis Olsson, Jonathan Tamimi, Erik Granat och Jonathan Morsay.

