Tung förlust efter drömstart – Gais vände och vann mot GIF Sundsvall

Det började bra. Chidi Omeje snappade upp en boll från Gaismålvakten Damir Mehic, passade Peter Wilson som skickade bollen vidare till Linus Hallenius.

Enkel effektivitet. 1–0 till GIF efter tre spelade minuter.

Sedan fortsatte det. Romain Gall spelade fram till Hallenius som rusade i djupet. GIF-forwarden tog emot, vek vänster och dundrade in bollen.

Extrem elegans. 2–0 till GIF efter sex spelade minuter.

Sedan fortsatte GIF framåt. Framför allt tack vare Linus Hallenius ursinniga löpande.

Han ville göra ett tredje. Och han var hyfsat nära.

Men Gais jobbade sig in i matchen. Marcus Bergholtz tryckte in reduceringsbollen sedan Eric Björkander hade misslyckats med en undanrensning. 2–1 trillade in i en match Gais vände och vann. 5–3 slutade det hela i grönsvart favör.

– Det är inte bra att släppa in fem mål och förlora mot Gais. Vi fick Omeje utvisad och där har vi det jobbigt. Vi får ihop försvarsspelet bättre i andra och kontrar bra, säger tränare Joel Cedergren.

Med halvtimmen spelad var det färdigspelat för Chidi Omeje.

En omdömeslös tackling följdes upp av att han tryckte handen mot halsen på en motståndare. Domare Johanssons gula kort hann inte upp i luften innan han bytte det mot ett rött.

Med tio man den sista timmen fick GIF Sundsvall en jobbig eftermiddag i spanska Salou. Samtidigt var Gais bra och de grönsvarta repade sig rejält efter mardrömsstarten.

GIF Sundsvall valde att testa ett nytt spelsystem (4–2–3–1) i träningslägrets andra match. Men testet blev kortvarigt i och med Omejes utvisning.

– Det var synd att det blev en så kort stund. Det var en godkänd start på de första 30, säger Cedergren.

Erik Westermark kvitterade strax före paus och en bit in i den andra halvleken gav Jonathan Morsay, som klivit upp som forward efter att ha inlett som vänsterback, GIF ledningen. 3–2 höll sig ett par minuter. Efter det kom tre Gaismål och det var gonatt. Redan strax före 17 på onsdagseftermiddagen.

Matchen

GIF Sundsvall–Gais 3–5 (2–2)

Mål: 1–0 (3) Linus Hallenius, 2–0 (6) Linus Hallenius, 2–1 (23) Marcus Bergholtz, 2–2 (44) Erik Westermark, 3–2 (55) Jonathan Morsay, 3–3 (57) Junes Barney, 3–4 (79) självmål, 3–5 (92) Ajdin Zeljkovic.

Utvisning, GIF: Chidi Omeje (32).

Domare: Andreas Johansson.

Så spelade GIF

Tommy Naurin – Erik Granat (ut, 80), Kim Skoglund, Eric Björkander (ut, 60), Jonathan Morsay (ut, 85)– David Batanero (in, 71), Juanjo Ciércoles (ut, 54) – Peter Wilson, Chidi Omeje (utvisad, 32), Romain Gall – Linus Hallenius (ut, 45).

Avbytare: William Eskelinen, Dennis Olsson (in, 45), Juho Pirttijoki (in, 60), Sebastian Friman (in, 80), Paya Pichkah (in, 71), Amaro Bahtijar (in, 54) och Samuel Aziz (in, 85).

Nästa match

Lördag (15.00): GIF Sundsvall–FK Levanger (Nordichallen).