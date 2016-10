Ytterligare en lokalproducerad talang har presenterat sig i GIF Sundsvall – Jonathan Morsay

I matchminut 62 var det färdigspelat för Sebastian Rajalakso.

En rutinerade herre gick ut. En egen produkt fick göra allsvensk debut.

Jonathan Morsay gjorde entré. I blåsten och efter några minuter på planen hamnade GIF i brygga i och med Noah Sonko Sundbergs utvinsing.

– Vi tog ett litet snack, vi samlades och drack lite vatten och sade att vi inte skulle förlora det här. Vi blev kanske lite bättre av det, säger den nyblivne 19-åringen.

1–0 och en utvisning. Det slutade 1–1 efter att Morsays barndomskompis Peter Wilson gjort ytterligare ett mål.

– Det är alltid kul när Wilson gör mål. Vi har alltid känt varandra, säger Morsay.

– Det var väldigt svårspelat. Det var ingen vanlig match precis, men det var inte nervöst om man säger så. Det här är ett mål jag har haft och jag vet vad jag vill, säger debutanten som är sugen på mer.

– Man blir alltid mer sugen när man kommer närmare och jag känner att jag har förtroende av Joel. Då blir man mer taggad.

Under 2016 har GIF släppt fram Erik Granat på allvar och under sensommaren har Peter Wilson klivit in som frälsare.

Nu får en ny spelare som Joel Cedergren känner väl chansen.

– "Morre" har gjort det bra under en längre tid, han var varit bra i U21, med juniorerna, på träningarna. Det var ett bra läge att komma in i, men det blev en tuff match i och med Noahs utvisning. Nu är debuten avklarad och han kommer att bli en bra spelare, säger GIF-tränaren.

