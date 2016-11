Timrå och Selånger säras i divison 1

För IFK Timrå är det, enligt förslaget, Norrlandsserien som gäller medan Selånger placeras i Division 1 Norra Svealand.

IFK Timrås herrar kan räkna med spel i division 2 Norrland.

Förslaget ska fastställas av Representantskapet den 25 november.

Förslag till serieindelning Division 1 Damer

Norrland – 12 lag

Ope IF, IFK Timrå, AFC Luleå, Alviks IK, Notvikens IK, Storfors AIK, Mariehem SK, Morön BK, Sunnanå SK, Team TG FF, Umedalens IF, Själevads IK.

Norra Svealand – 12 lag

Gustafs GoIF, Ornäs BK, IK Huge, Ljusdals IF, Selånger FK, Enköpings SK UK, Gamla Upsala SK, Gideonsbergs IF, + 4 Stockholmslag (av: Bele Barkarby FF, Bollstanäs SK, Boo FF, Enskede IK, Hässelby SK FF, IF Brommapojkarna, Sätra SK, Tyresö FF, Täby FK, Älta IF, Älvsjö AIK FF