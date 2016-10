Paulina Byström frälste Sundsvalls DFF i måstematchen: "Hon är vår Pirlo"

Förra helgen tog Sundsvalls DFF tre blytunga poäng hemma mot Hovås Billdal efter seger med 3–0.

Därmed stod man på samma poäng som QBIK, laget som låg precis ovanför nedflyttningsstrecket, inför lördagens möte lagen emellan.

Då stod SDFF för ytterligare en tung seger.

– I första halvlek höll vi oss till matchplanen och spelar defensivt. I andra flyttar vi fram och de blir lite ställda, säger tränaren Johan Berglund om matchen.

Mötet var mållöst fram till den 87:e minuten – då klev Paulina Byström fram.

Mittfältaren, född 1999, som fått begränsat med speltid under stora delar av säsongen.

– Hon är vår egen Pirlo och drar ett skott ribba in. Hon kliver fram som stor matchvinnare och är en spelare som vuxit för varje vecka. Hon var ingen startspelare när jag kom in under säsongen, men nu är hon otroligt viktig för oss. En komplett spelare som är väldigt smart och teknisk. Det är en fröjd att ha henne i laget, hyllar tränaren Johan Berglund matchvinnaren.

Själv konstaterar hon:

– Viktigaste målet jag gjort någonsin. Jag var jättenervös innan matchen och man kände att det var press, men nu är det avslappnat.

Hur gick målet till?

– Svärd (Emma) passade mig och jag kunde driva framåt. Sedan hör jag hur hon ropar spring, och skjut. Jag sköt, och den gick ribba in.

Din tränare liknade dig vid Andrea Pirlo, vad säger du om det?

– Ja, jag vet inte själv men han brukar säga det. Och jag blir generad varje gång.

Nu återstår två omgångar av Elitettan. SDFF har tre poäng ned till QBIK som ligger under strecket, men Sundsvallslaget har betydligt sämre målskillnad.

– Nu har vi det i egna händer. Först har vi Svenska Cupen mot Gamla Upsala nästa helg, sedan Hammarby. Det är en match där vi, precis som i dag, måste göra en bra defensiv insats. Men nu vill jag bara njuta av resan hem, säger Johan Berglund.

QBIK–Sundsvalls DFF 0–1 (0–0)

Mål, SDFF: Paulina Byström.

Domare: Richard Sundell.

Publik: 127.

Återstående matcher för SDFF och QBIK

29/10: Sundsvalls DFF–Hammarby och Limhamn Bunkeflo–QBIK.

5/11: Östersundd–Sundsvalls DFF och QBIK–Hovås Billdal.