Tappade bort kameran i Hälsingland – fångade vackert norrsken

Kolla in klippet för att se det vackra norrskenet (och se den lilla ljuspricken som är Henrik som letar efter sin försvunna utrustning)

Henrik Nyblad var ute vid Ren i Bollnäs kommun för att fotografera norrsken sent på måndagskvällen. Som sig bör riggade han upp kameran och lät den ta in himlens skådespel. Men då kvällen var kylig hoppade han in i bilen för att värma sig medan kameran arbetade.

Något som skulle visa sig ställa till med lite problem.

När det var dags att plocka in utrustningen från den mörka åkern ställdes Henriks skattletarförmåga på prov.

– Det var mörkt, kallt och rejält blåsigt så att ögonen tårades. Lägg till en lerig, nästan svart åker och matchande färg på kamera och stativ. Det kändes som att man var med i en dålig komedi, berättar Henrik Nyblad.

Efter att ha knatat omkring på åkern en stund med mobillampan tänd lyckades Henrik till slut hitta sin utrustning.