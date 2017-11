Elfel ställer till det i tågtrafiken – sträckan mellan Gävle och Sundsvall berörs

Störningen är längs sträckan Gävle-Söderhamn där ett tåg som drabbats av elfel står stilla – vilket påverkar trafiken mellan Gävle och Sundsvall.

Det finns i nuläget ingen prognos när trafiken kan gå som vanligt igen. Arbetet med att få igång trafiken påbörjades klockan 20.26 på lördagskvällen.

För mer information om din resa, kontakta ditt tågbolag.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas:

Sunnäsbruk, Vallvik, Gävle C, Axmarby, Boda, Gnarp, Gryttje, Gussi, Gårdsjön, Hamrångefjärden, Hudiksvall, Hilleby, Harmånger, Iggesund, Kringlan, Källene, Ljusne, Losesjön, Maj, Myra, Söderhamn, Svartvik, Strömsbro, Stegsskogen, Stockviksverkens nedre, Stockviksverkens övre, Trödje, Tjärnvik, Via, Årskogen, Åmyran, Åänge och Sundsvall C.

Texten kan komma att uppdateras.