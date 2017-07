Sexåriga flickan som försvann i Hälsingland hittades vid 01-tiden

– Flickan är hittad och välbehållen. Hon mår bra. Just nu ser vi till att hon får värme och dryck och att hon transporteras ner till sin familj. Det är fantastiskt, jättekul, säger Rickard Svedjesten, insatsledare inom fjällräddningen, bara några minuter efter att flickan hittats.

Flickan var försvunnen i drygt 13 timmar. Hon försvann vid 11.30 på söndagsförmiddagen.

En stor sökinsats med flera hundra personer letade efter flickan. Bland annat deltog flera polispatruller med hundar, Missing people, fjällräddare, orienterare, hemvärnet och helikopter i sökandet. Och vid ettiden på natten kom alltså det goda beskedet att flickan hade hittats.

Hon hittades i ett område som genomsöktes av en polishund och det ska alltså ha varit en hund som hittat flickan. Hon mår efter omständigheterna väl och ska vara välbehållen.

Flickan anmäldes försvunnen vid 13.30 på söndagen, hon hade då redan varit försvunnen i ett par timmar.

Flickan var på väg ner från Blacksås med sin familj när hon försvann. Enligt polisen ska familjen ha parkerat sin bil vid Blacksåsvallen för att sedan gå till Blacksås utsiktplats. Det ska ha varit på tillbakavägen som flickan försvann.

Aftonbladet talade med Joel Manner, polisens regionsledningscentrals-befäl. Han berättade att flickan sprang iväg med en jämnårig flicka utom synhåll när de var på väg upp till Blacksås.

– Så först var båda flickorna borta, men en av tjejerna kom tillbaka, säger Joel Manner till Aftonbladet.

Polisen meddelade vid 17.30 på söndagen att de letade med helikopter och hundpatruller efter flickan. De begärde också hjälp från fjällräddningen och hemvärnet.

Polisen om sexåringens försvinnande vid Blacksåsberget i Hudiksvall: "Det värsta som kan hända en familj"

Det finns uppgifter om att även orienteringsklubben kallats in för att hjälpa till i sökandet efter flickan. Polisen har också kontakt med jägare från området som känner till markerna väl.

Jägare har också varit ute med hundar i skogen efter uppgifter om att en polis tyckts sig höra en björn. Men då jägarna och deras hundar varken hittade spår efter björn eller vittring av björn, anses polisens hundpatruller nu kunna leta i skogen.

Vid 19.30-tiden på kvällen hade det tillfälligt slutat regna i området vilket underlättade polishundarnas sökande.

Polisen vädjade till allmänheten att inte bege sig ut i terrängen eller att åka mot platsen där polisen genomför sökarbeten.

Det är regnigt och runt 14-15 grader varmt ute. Flickan ska enligt uppgift vara klädd i t-shirt och shorts.

Flickan och hennes familj hör hemma i Hudiksvalls kommun.

Flera frivilliga har samlats vid Trogstagården i Forsa som blivit en samlingsplats för dem som deltar i sökandet.

Frivilliga där har fått veta av Fjällräddningen att de ska få mer information om sökandet vid 21-tiden.

Sent under kvällen kallade Missing people till en akut skallgång för att hjälpa till i sökandet. De samlades upp vid Ofärne slalombacke klockan 23 under söndagskvällen.

Enligt ett vittne är det en stor uppslutning, med flera hundra personer som velat delta.

Artikeln kommer att uppdateras.