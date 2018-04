Maratonsimmerskan Anna-Carin Nordin tog emot utmärkelse – invald i hall of fame

Hon är första kvinnan som har simmat det som kallas Oceans Seven. För bland annat detta nominerades hon och valdes in i maratonsimmarnas hall of fame under förra året.

– Att bli nominerad och invald är fantastiskt kul, sade Anna-Carin Nordin till helahälsingland.se i höstas.

Tillsammans med 15 andra maratonsimmare, som också valts in i hall of fame för 2018, fick hon ta emot den hedersamma utmärkelsen i London.

Men hon har många mål kvar med sin simning.

– Jag vill gärna simma runt hela Sveriges kust. Två mil om dagen tror jag att jag orkar med. Jag borde klara av det på tre månader, har Anna-Carin Nordin sagt i en tidigare intervju.

