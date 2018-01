Stopp på E4 söder om Harmånger efter långtradarolycka – specialbärgare har kallats in

TV: Se bärgningsarbetet av långtradaren.

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 01:59 under natten mot onsdag. Ekipaget har vält och ligger över vägbanan.

– Hur olyckan gått till är oklart men det är väldigt halt på platsen, säger P-A Ekvall, inre befäl vid räddningstjänsten.

Föraren ska ha undkommit med en mindre blessyr på ena handen men den materiella förödelsen är omfattande. Ekipaget var lastat med matvaror men inget ska ha läckt ut.

Trafikverket varnade för att det är totalstopp på vägen under räddningsarbetet och trafiken leds om via Bergsjö och Strömsbruk.

– Det är oklart hur länge vägen är avstängd, det beror bland annat på beslut angående lasten och bärgningsarbetet, säger P-A Ekvall.

Läs också: Efter avstängningen av E4 – totalstopp på omledningssträckan

Enligt trafikverket är vägbanan fortsatt helt stängt vid olycksplatsen vilket gör att trafikanter som behöver passera leds om via väg 307 från Jättendal via Bergsjö och väg 758 mot Hudiksvall. Norrgående trafik leds om via Strömsbruk och väg 781 mot Harmånger.

TV: Se långtradaren som ligger tvärs över E4 söder om Harmånger.

Bärgare som helahälsingland.se har pratat med meddelar att bärgningsarbetet av den havererade lastbilen kommer att påbörjas någon gång kring lunchtid. Detta på grund av att specialfordon har kallats in från Falun för att hjälpa till med insatsen.

Vid 06-tiden på onsdagsmorgonen gick trafikservice ut med information om att det råder ishalka på en del vägar i Hälsingland. Ishalka kan råda främst på vägar i områdets södra delar och längs med kusten.

Sedan tidigare har flera trafikolyckor inträffat i det halkiga väglaget. På tisdagen inträffade flera olyckor på Bergsjövägen och bland annat fick fyra personer föras till sjukhus med svåra skador efter en frontalkrock med en lastbil.

Vid 14.45 meddelade Trafikverket att det är stopp på väg 781 i höjd med Stamnäs, den väg som trafiken letts om till efter olyckan på E4. Stoppet beror på två lastbilar som fått stopp i en uppförsbacke. Lastbilarna står i bredd och blockerar båda körfält.

Bärgningspersonal har skickats till platsen och på Trafikverket tror man att den kan vara stopp i trafiken till cirka 16.15.

Läs också: Lastbilsbärgningen drar ut på tiden: "Får handlasta av 19 ton bananer"

Texten kan komma att uppdateras.

Kartan anger ungefärlig position.