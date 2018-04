Nostalgi när 60-talets popstjärnor förenas för turné – kommer till Sundsvall

Efter att ha spelat tillsammans under Hep Stars jubileumsturné ville Claes "Clabbe" af Geijerstam, Svenne Hedlund, Lennart Grahn och Janne Önnerud göra någonting lite större ihop, lite mer organiserat. Sagt och gjort, under rubriken "Hits of the 60's" ger de sig i höst ut till konserthus i hela Sverige, med både egna låtar och andra klassiker från 60-talet. 19 oktober blir det spelning i Sundsvall.

– Det är knappt att vi kommer upp på scen. När vi ska börja, då har ju Janne Önnerud någon historia: “kommer du ihåg Vetlanda folkets park, när de stormade scenen och bet dig i byxbenet…”, berättar "Clabbe".

Att de kunde gå vilt till med fansen under artisternas storhetstid vittnar alla fyra om.

– Det var en sådan hysteri, de slet i kläderna, skjortan gick sönder, de tog tag i hårtofsar och snodde vindrutetorkarna på bilen eller kladdade ned den med läppstift: "I love you Svenne", berättar Hep Stars-sångaren.

Nu är publiken snäppet lugnare och "Clabbe" berättar skämtsamt att han brukar uppmana publiken till att inte storma scenen.

– När vi var unga var vi nästan jämnåriga med publiken, vi var 20 år och de var tonåringar. Nu är det likadant, vi är 70 år och de är 65, berättar han.

På låtlistan finns hits som Hep Stars "Cadillac", The Shanes "Cara mia why" och The Hounds coverversion av "The lion sleeps tonight". En annan klassiker som förenat publiken är "I natt jag drömde något som".

– Nu när det är allvarligt ute i världen så passar den perfekt, säger Janne Önnerud.

Popveteranernas mål är nu att få stanna kvar i rampljuset så länge som hälsan tillåter.

– Vi är ju olika, men har fått ihop det fint. Jag hoppas vi inte åker ut nu i oktober och knyter ihop säcken, utan att vi kan hålla på med det här så länge vi orkar. Vi är gamla och trötta, men jävlar vet du när man kommer upp på scenen. Man kan ha ont i axeln eller knät, sedan kommer den där adrenalinkicken, säger Lennart Grahn.

Sofia Sundström/TT

Hits of the 60's

Medverkande:

Hep Stars med Svenne Hedlund har gjort sig kända med klassiker som "Cadillac", "Farmer John" och "Bald headed woman".

Lennart Grahn, frontman i The Shanes, med låtar som "Cara mia why", "Can I trust you" och "Chris craft no 9".

Claes "Clabbe" af Geijerstam, från Ola & the Janglers som står bakom "Alex is the man", "Julia", "Love was on your mind".

Janne Önnerud från gruppen The Hounds, med hits som ”The lion sleeps tonight”, Sealed with a kiss” och ”Exodus”

Turnéplan: 12/10 Halmstad, 13/10 Kristianstad, 14/10 Karlshamn, 17/10 Gävle, 18/10 Hudiksvall, 19/10 Sundsvall, 20/10 Luleå, 21/10 Umeå, 23/10 Kalmar, 24/10 Jönköping, 25/10 Askersund, 26/10 Örebro, 27/10 Norrköping, 30/10 Växjö, 31/10 Borås, 1/11 Göteborg, 2/11 Skövde, 3/11 Säffle, 4/11 Västerås.