Brakförlust för Granlo BK: "Duktig kollaps – valp-psyke – bättre än oss på alla fronter"

0–0 efter sex spelade minuter.

6–0 efter dryga kvarten.

När Djurgården fick upp farten gick de inte att hejda.

– De var bättre än oss på alla fronter. Det här är nog det värsta jag har varit med om. Jag pratade med Daniel Nordlund nyss och han hade inte heller varit med om något liknande, säger Magnus Svensson.

Efter tre snabba baklängesmål tog "Manken" time out.

Djurgårdens svar på det? Tre lika snabba strutar.

– Det bästa sättet att sänka ett lag är att göra mål direkt efter att motståndarna har tagit time out. Djurgården gjorde tre på oss ...

6–0 från första perioden förvandlades i den andra – åtminstone ett tag – till 7–3.

– Då är vi liksom på väg in i fajten, men de gör två snabba och sen är det game over. Det här går inte att analysera, inte just nu i alla fall. Det vore en skam om vi hade en lösning på det här. Vi provade allt, bytte målvakt, ändrade i kedjorna. Till slut var inget sig likt, säger Svensson.

Unga Granlo kunde inte hantera motgångarna och Djurgårdens effektiva kontringsspel.

– Vi fick lite valp-psyke, vi har unga killar i laget som har varit med och förlorat en del. Vi måste lägga det här bakom oss nu. Vi måste utgå ifrån att vi ska växa, växa, växa. Att utvecklingstakten ska göra sitt. Nu ska vi ta oss genom den här kvällen, vi kan inte lägga oss ned och dö, analysera får vi göra på måndag, säger Magnus Svensson.

I och med storförlusten trillade Granlo ned nedanför nedflyttningsstrecket. Och till helgen väntar bottenkollegan Täby hemma i Sporthallen.

– De är i en liknande situation som vi.

Bäste medelpading i Eriksdalshallen? Den tidigare Granlospelaren Jeremias Jansson.

– Han var skitbra och låg bakom mycket, han såg jättebra ut.

Matchen

Djurgårdens IF IBS–Granlo BK 16–3 (6–0, 3–3, 7–0)

Mål, Djurgården: Patrik Kareliusson 3, Patrik Schantz 3, Dennis Blomberg 2, Sebastian Gafvelin 2, Jeremias Jansson 2, Fredric Gustavsson 2, Viktor Thorslund, Daniel Kügerl. Granlo: Carl Åkersten, Hampus Strömberg, Anton Uhlin.

Domare: Daniel Böckner och Andreas Lybacken.

Publik: 112.