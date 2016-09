Förlust i premiärmatchen för Granlo – avgjordes i förlängningen: "Det är en match vi ska och kan vinna"

Säsongens första match i Allsvenskan för Granlo BK väntade på bortaplan mot Djurgårdens IF under lördagen. Ett steg lägre i ligan och med i princip ett helt nytt lag för Granlos del. Hemmalaget hade greppet om matchen i första och andra perioden, inför tredje gick de in med 1–0.

– Det är en match som är vår i två perioder, men trots att vi har chanser så gör vi inte målen, säger tränaren Magnus Svensson.

Men Djurgården vakande till liv, de kunde kvittera till 1–1 i tredje perioden. Något som stärkte bortalagets självförtroende. Men Djurgården var inte nöjda där, de gjorde matchens avgörande mål i förlängningen och kunde ta hem matchen med 2–1.

– Vi hade många målchanser, det är en match som vi ska och kan vinna. Hade vi haft mer killerinstinkt hade vi kunnat avgöra i tredje perioden, säger han.

Lagets förutsättningar inför matchen var inte de bästa, med spelare som lämnat de närmsta veckorna och premiär på en spelplan som inte de är van vid.

– På hemmaplan har vi ett väldigt snabbt golv, i dag hade vi de sämsta förutsättningarna. Det var ett svårt och långsamt golv att spela på, säger han.

Att spela i Allsvenskan istället för SSL är något som Magnus Svensson säger är nödvändigt.

– När vi börjar vinna matcher i den här staden då sluter hela Sundsvall upp, i år hade vi inte orkat med SSL. Trots alla svårigheter så reser vi oss, vi ger inte upp, säger han.

Föreningen har inte fått något ekonomiskt stöd från kommunen och det är något som påverkar.

– Jag tror det som påverkar oss är mest själva beskedet, föreningen jobbar på bra. Det är just det att kommunen inte backar upp oss i det vi gör, det tror jag tog hårt. Den stödet behöver vi för att bedriva elitidrott, säger han.

Magnus Svensson passar på att berömma lagkaptenen Patrik Svensson och målvakten Adam Hedin.

– Patrik är en gigant, folk i publiken tyckte han såg ut att vara en spelare på en högre nivå. Adam Hedin räddar oss, så vi får med en poäng. Det är två spelare som förtjänar lite extra uppskattning.

Hur ser du på säsongen och eran plats i Allsvenskan?

– Vi ska försöka klara det här, vi är kvar och vi lever. Det blir en lång säsong, men det blir lättare nästa vecka. Det är svårt att bedöma när det är ett sånt pass nytt lag, men vi siktar på att vinna mycket i år och ta oss till slutspel. Målen är högt ställda hos varje spelare, säger Magnus Svensson.

Djurgårdens IF IBS – Granlo BK 2–1 e.förl. (0–1, 0–0, 1–0, 1–0)

Målen, Djurgårdens IF: Andreas Wöiduma, Robin Blank

Målen, Granlo BK: Kristoffer Sahlén

Domare: Mathias Stegrud

Publik: 206