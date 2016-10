IBK:S tränare efter förlusten mot Luleå: "Vi bjuder bort tre mål"

Efter segern och matchen mot K4 IF, var det dags att möta Luleå under söndagen. IBK Sundsvall har en ung trupp med många juniorspelare, som under helgen också har spelat i juniorallsvenskan. Något som slitit på spelarna.

Redan i den första perioden var det Luleå som hade övertaget, de gick in med 3–0 inför den andra perioden. Trots att det gick något lättare för Sundsvallslaget i den andra perioden räckte det inte, Luleå fick in ytterligare tre mål.

– Vi bjuder dem på tre mål, det känns inte som att vi har förlorat med 12-4, säger tränaren Andreas Nilsson.

Det fortsatte att gå tungt för IBK Sundsvall i den tredje och sista perioden. Trots att de fick in två mål, fortsatte Luleå att utöka ledningen, 12-4 slutade matchen.

– Jag tycker att vi ska vara bättre, de har många starka spelare. Det är inte optimalt att åka såhär långt med en tunn trupp, jag hade gärna sett att vi hade varit tre kedjor idag. Vi gjorde det bästa vi kunde och tyvärr blev det inte bättre än såhär, säger han.

IBK Luleå – IBK Sundsvall 12-4 (3 - 0, 3 - 2, 6 - 2)

Målen, IBK Sundsvall: Robin Wiik 2, Andreas Kenny 1, Johan Sundqvist 1. IBK Luleå: Adam Bergström 1, Simon Eleholm 1, William Johansson 6, Albin Pettersson 1, Jens Ljung 1, Mattias Berlin 1. Adam Söderström 1.

Domare: Mathias Damgaard, och Tony Cederholm

Publik: 75

Skott: 40 - 27 (13 - 8, 12 - 7, 15 - 12)