IBK Sundsvall har skaffat sig matchboll: "Vi har lärt oss mycket av den här matchen"

Den som trodde att ett viktigt innebandy-kval skulle betyda hängslen, livrem och safety first borde ha sett kvalmötet mellan Gullänget-Kroksta och IBK Sundsvall. Det var fullt ös, medvetslös från första nedsläpp och båda lagen gick all in på anfallsspel.

Och trots att det sammanlagda resultatet räknas ihop efter två matcher så trodde nog de flesta att lagen skulle fokusera extra på det defensiva spelet.

Men icke.

Kort sagt: det här var en väldigt underhållande innebandymatch.

– Vi startade bra, det kändes som om vi hade kontroll på matchen, men sedan bjuder vi in dem i matchen tack vare att de får några power play, säger Alexander Johansson och fortsätter:.

– Sedan kommer vi ut väldigt bra i den tredje perioden och när vi gör 7–4 var jag säker på att det skulle rinna iväg. Men Gullänget gör det bra och det blir jäkligt nervöst på slutet. Men totalt sett var vi det bättre laget och vi förtjänade att vinna.

Har ni lärt er något från den här matchen?

– Ja, det var bra att få den här matchen och nu har vi bra koll på dem, avslutar Alexander Johansson.

Innebandy, kval till div 1

Gullänget-Kroksta-Sundsvall IBK 6–8 (3–4, 1–1, 2–3)

G/K: André Johansson 3, Christian Sjöberg 2, Tony Strindlund.

S: Oskar Lund 3, Victor Molén-Nyqvist 2, Johan Holmgren, Petter Melinder 2.

