SSL-meriterad publikfavorit klar för Sundsvall FBC: "Drömspelare att få in"

Sundsvall FBC fortsätter sitt lagbygge för Division 1.

Sedan tidigare har klubben gjort klart med flera tidigare Granlospelare, och nu presenteras ännu ett namn.

Den rutinerade forwarden Patrik "Frasse" Fransson, med flera säsonger i SSL och Allsvenskan kommer representera klubben nästa säsong.

– Det är ett fantastiskt besked för oss att ”Frasse” bestämt sig att vara med på resan med Sundsvalls FBC. Vi får in en spelare med otroligt mycket rutin efter flera säsonger i SSL och Allsvenskan. Han gjorde halva säsongen med Granlo ifjol, då han visade vilken klasspelare han är. Han är fortfarande rapp i steget med gudabenådad klubbteknik och en grym spelförståelse. I övrigt så är det kanonkille som kommer att tillföra laget mycket, både på och vid sidan om planen. Det är en drömspelare helt enkelt att få in i truppen, säger FBC:s tränare Per Sjögren i ett pressmeddelande.

