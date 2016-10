IBK Sundsvall lyckades inte alls när man mötte Gimonäs Umeå hemma i Sundsvalls Sporthall. Gimonäs Umeå gjorde hela 16 mål, och vann med 16-4 (3-1, 8-2, 5-1).

För Gimonäs Umeå gör resultatet att man nu ligger på första plats i serien, medan IBK Sundsvall är kvar på nionde plats.

Nästa motstånd för IBK Sundsvall är K 4 IF. Lagen möts lördag 15 oktober 14.00 i ND Hallen. Gimonäs Umeå tar sig an IBF Dalen hemma fredag 14 oktober 19.00.