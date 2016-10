Tre poäng för IBK Sundsvall efter seger borta mot K 4 IF

Bortalaget IBK Sundsvall tog hem alla tre poängen efter seger mot K 4 IF i ND Hallen. 4-8 (0-2, 4-1, 0-5) slutade matchen på lördagen.

Målskyttarna för IBK Sundsvall var Josef Rahmqvist 2, Simon Sparby 2, Victor Molén Nyqvist, Oskar Lund, William Rikner och Robin Wiik. Johan Renberg 2, David Sandberg och Erik Sjödin gjorde K 4 IF:s mål.

K 4 IF ligger på elfte plats i serien efter matchen, medan IBK Sundsvall är kvar på nionde plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 16 oktober. Då möter K 4 IF Ankarsvik i ND Hallen 14.00. IBK Sundsvall tar sig an IBK Luleå borta 13.00.