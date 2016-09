Tung poängförlust för IBK Sundsvall: "Det ska inte få hända"

Vill man se mål så var västernorrlandsderbyt mellan ÖIB och IBK Sundsvall en riktig höjdare.

Vill man däremot se stabilt försvarsspel – not so much.

Och var det något lag som var närmast segern i 9-9-mötet så var det gästerna från Sundsvall. Med tre och en halv minut kvar ledde IBK med 9–6.

En minut och 52 sekunder senare stod det 9–9.

– Vi gör en bra match i drygt 50 minuter, sedan drog vi på oss utvisningar och vi tappade koncentrationen, sa Bitsmanis.

Annars var IBK det bättre laget, man krigade hårdare än Ö-vik, men det räckte inte hela vägen.

Om det täcktes 50 skottförsök i den här matchen, så täckte Sundsvallspelarna bort 45 av dem.

Den här matchen svängde verkligen hit och dit, fram och tillbaka och att det slut blev kryss får nog ses som rättvist.

– Det var viktigt för oss att göra mål, men vi släppte in alldeles för många, säger Bitsmanis.

Han får medhåll av kedjekamraten och lagkaptenen Oskar Lund:

– Det är för dåligt att tappa den ledningen, men det är vårt eget fel. Vi måste lära oss att stänga matchen. Det är surt att vi inte fick betalt för vårt slit, säger Lund som var en av matchens absolut främsta aktörer.

Innebandy

Div 1 Norrland

ÖIB-IBK Sundsvall 9–9 (3–3, 2–4, 4–2)

ÖIB: Kevin Hagström, Andreas Holmgren, Rasmus Blomberg, Dennis Lindblom, Linus Blomberg 2, Anton Byström, Tobias Holmgren, Anton Haarstad Nyberg.

IBK : Toms Bitsmanis 3, Oskar Lund 2, Petter Melinder, Simon Sparkby, Robin Wiik, Patrik Jonsson.

