Viktig seger för IBK Sundsvall efter storförlusten: "Vi vann som ett lag"

Sundsvallslaget hade tagit sig enda till Arvidsjaur för att möta K 4 IF under lördagen. Redan i första perioden tog IBK Sundsvall greppet om matchen, 2–0 ledde de med inför andra perioden. Men där fick matchen en totalvändning, K 4 IF vaknade till liv. Hela fyra mål fick de in, medan Sundsvall var något svagare men lyckades få in ett mål genom Josef Rahmqvist, 4–3 var ställningen efter andra perioden.

– Det var en match där vi hade full kontroll i första perioden, men i andra drar vi på oss en onödig utvisning. Inom loppet av åtta minuter får de in fyra mål, säger tränaren Andreas Nilsson.

4-3 var alltså ställningen inför den tredje perionden, Sundsvall stod för en stark insats. Tre mål skulle bli fem till för hemmalagetsdel .

– Vi gjorde en jättebra sista period, motståndarna var svårspelade de spelar lite mer omodern bandy. I dag vann vi verkligen som ett lag , det är många av spelarna som gör bra saker. Det känns som att vi är på rätt väg, det var extra skönt att vinna i dag när vi har åkt så långt och efter att vi fick storstryk.

På söndag ställs de mot IBK Luleå på bortaplan.

– Det blir en spännande match, det finns mer at ta, säger Andreas Nilsson.

K 4 IF – IBK Sundsvall 4 - 8 (0 - 2, 4 - 1, 0 - 5)

Målen, IBK Sundsvall Josef Ramqvist 2, William Rikner 1, David Sandberg 1, Victor Molén Nyqvist 1, Oskar Lund 1,Simon Sparby 2. K 4 IF: Johan Renberg 2, David Sandberg 1, Erik Sjödin 1.

Skott: 18 - 22 (2 - 3, 10 - 10, 6 - 9)

Domare: Tony Cederholm

Publik: 187