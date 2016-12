En död efter kraftig lägenhetsbrand i Östersund – polisen utreder grov mordbrand

Räddningstjänsten ryckte ut med full styrka till adressen på Övre Katrinelundsvägen i stadsdelen Odenslund i Östersund.

Huset som är två och en halv våning högt hade fattat eld med en utvecklad brand i vindsvåningen.

Fastigheten ligger i ett bostadskvarter vilket medförde att det fanns en spridningsrisk till andra hus.

– Men vi var snabbt på plats och fick tidigt kontroll på branden, säger Sven-Erik Svensson, inre befäl på räddningstjänsten.

Vid halvtvåtiden på lördagsmorgonen var branden i vindsvåningen mer eller mindre släckt.

– I stort sett, så. Det vi håller på med nu är genomsökning. Branden var isolerad till en lägenhet, men där har det brunnit rätt rejält. Det kommer inte att gå att bo där i natt och det är lite röksmitta i de andra lägenheterna, säger Sven-Erik Svensson.

Två personer har förts till sjukhus.

– Det är det jag vet, att två personer är drabbade. Men jag har inga uppgifter om hur det är med dem, säger Sven-Erik Svensson.

Senare under natten kom det fram att en man hade påträffats avliden under räddningsarbetet. Den andre personen vårdas just nu på Östersunds sjukhus, men det är oklart med vilka skador.

Polisen har spärrat av platsen och en förundersökning är inledd angående grov mordbrand.

Vad som startade branden är oklart och det lär dröja innan man har hittat orsaken, men en teknisk undersökning kommer att göras för att hitta svaret.

I nuläget lämnar inte polisen ut fler uppgifter.